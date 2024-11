CCTV+: Vom Tor zur Seidenstraße zum globalen Innovationszentrum: Xi'an treibt die Modernisierung der Industrie und die internationale Zusammenarbeit voran

XI'AN, China,, 3. November 2024 /PRNewswire/ -- Xi'an, eine alte Hauptstadt und Ausgangspunkt der Seidenstraße, entwickelt sich rasch zu einer Kosmopolis der technologischen Innovation, des industriellen Wandels und der internationalen Zusammenarbeit. Die Stadt entwickelt sich zu einer globalen Drehscheibe für Innovation und wirtschaftliche Zusammenarbeit und zu einem Reiseziel, das historisches Erbe und moderne Kreativität miteinander verbindet. Durch den Einsatz von Initiativen in den Bereichen neue Qualitätsproduktivität, Internet der Dinge, Hightech-Industrie, Kultur und internationale Unternehmensdienstleistungen präsentiert Xi'an seine dynamische Mischung aus Vergangenheit und Zukunft.

Industrielle Entwicklung: Technologie und Innovation treiben aufstrebende Industriecluster voran

Mit dem Ziel, sich als internationale Drehscheibe mit schnellen wissenschaftlichen und technologischen Innovationen zu etablieren, baut Xi'an derzeit ein umfassendes nationales Wissenschaftszentrum und ein Zentrum für wissenschaftliche und technologische Innovationen auf.

Die Silk Road Technology City beherbergt heute mehr als 4.000 Unternehmen und hat zwei große Industriecluster in den Bereichen Optoelektronik und Automobilbau mit einem Wert von jeweils mehreren Milliarden Euro hervorgebracht. Führende Branchenriesen wie BYD und Samsung haben sich hier niedergelassen und profitieren von Xi'ans solider politischer Unterstützung für innovationsgetriebenes Wachstum. LONGi, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Solartechnologie, baut aktiv das 100-Milliarden-Silizium-basierte Photovoltaik-Industrie-Innovationscluster in Shaanxi auf und treibt das branchenweite Wachstum durch Forschung und Entwicklung sowie die Ausweitung der Lieferkette voran, während BYDs umfassende Industriekette für neue Energiefahrzeuge Xi'an ebenfalls zu einem wichtigen Standort für neue Energietechnologie und Elektrofahrzeuge gemacht hat.

„Gürtel und Straße"-Drehscheibe: Entwicklung über die Grenzen hinweg verbinden

Als zentrale Drehscheibe der Belt and Road-Initiative war Xi'an kürzlich Gastgeber des „Gürtel und Straße"-Forums für internationale Think-Tank-Kooperation, das die Zusammenarbeit fördert und die vernetzte Entwicklung durch den transeurasischen Transportkorridor vorantreibt. Mit den wachsenden Handelsmöglichkeiten weitet Xi'an auch seinen Einfluss auf internationale Märkte aus, insbesondere in Zentralasien, und exportiert landwirtschaftliche Spezialprodukte wie Kiwis.

Durch Kongresse und Konferenzen hat Xi'an sein bedeutendes Potenzial für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit unter Beweis gestellt und engere Beziehungen zu Zentralasien und den „Belt and Road"-Ländern aufgebaut.

Neue Qualitätsproduktivität: Intelligente Technologien und fortschrittliche Fertigung beflügeln das Wachstum

Die neue Qualitätsproduktivität treibt die hochwertige Entwicklung von Xi'an voran, indem sie intelligente Technologien und eine intelligente Fertigung nutzt. Lokale Unternehmen wie SUNNYIT fördern innovative Anwendungen von IoT-Technologien, um Engpässe in der Industrie zu beseitigen. Xi'an Chinastar M&C Limited unterstützt das städtische Management in Echtzeit mit Produkten wie intelligenten Gullydeckeln und Parküberwachungssystemen, die die städtische Sicherheit und kommunale Dienstleistungen unterstützen.

Industrieroboter und intelligente Fertigung beschleunigen auch den industriellen Wandel in Xi'an. Der 4.000-Kilogramm-Roboter von Xi'an Aerospace Automation, der für die Lagerlogistik entwickelt wurde, unterstreicht die Fortschritte der Stadt im Bereich der Hochlast- und Hochpräzisionsanwendungen.

Hochqualitative Entwicklung: Digitale Technologie unterstützt Xi'ans Smart City-Ambitionen

Xi'an macht Fortschritte bei der Entwicklung einer intelligenten Stadt, die es Unternehmen ermöglicht, Big Data und künstliche Intelligenz für eine umfassende Verkehrsanalyse zu nutzen, die Effizienz des Verkehrsmanagements zu verbessern und ein „Transport+"-Servicesystem für mehrere Szenarien einzurichten, um das Reiseerlebnis zu verbessern.

Xi'an strebt die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen und Forschungseinrichtungen in den Bereichen Umweltschutz, Wasserwirtschaft, Bildung und Stadtverwaltung an. Ziel ist es, technologische Durchbrüche in Bereichen wie intelligente Videoanalyse und groß angelegte KI-Modelle zu fördern, die Stadtverwaltung und Dienstleistungen durch digitale Technologien zu unterstützen und die Entwicklung und Innovation von Unternehmen in der Stadt zu fördern.

Sich der Welt öffnen: Xi'an teilt seine Geschichte und stärkt das Geschäftsumfeld

Das neu gegründete Xi'an International Communication Center vermittelt die Geschichte Xi'ans in mehreren Sprachen, fördert die chinesische Kultur und macht Xi'an zu einer wichtigen Plattform für den kulturellen Austausch. Darüber hinaus bietet ein Rechtsdienstleistungszentrum in Xi'an Chanba International Port jetzt umfassende rechtliche Unterstützung und fördert so ein faires und gerechtes internationales Geschäftsumfeld.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547329/image_5016366_7052472.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547330/image_5016366_7052535.jpg