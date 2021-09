CCTV+: Destaques dos comentários do presidente Xi a respeito dos sonhos chineses

A China estabeleceu algumas metas importantes para concretizar o sonho chinês de rejuvenescimento nacional. Em primeiro lugar na lista estão os dois objetivos do centenário: "construir uma sociedade moderadamente próspera sob todos os aspectos" até 2021, na comemoração do centenário do PCCh; "construir um país socialista moderno que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado e harmonioso" até 2049, ano do centenário da República Popular da China.

"Cumprimos o primeiro objetivo do centenário de construir uma sociedade moderadamente próspera sob todos os aspectos", afirmou o presidente Xi na grande cerimônia que marcou o centésimo aniversário da fundação do PCCh em Pequim em 1º de julho de 2021.

O presidente Xi foi o primeiro a suscitar o conceito de "sonho chinês" quando visitou a exposição "O Caminho para a Renovação" em Beijing, em 29 de novembro de 2012.

"Um grande sonho não se torna realidade esperando ou entoando lemas; é concretizado com muito trabalho e perseverança." Essas foram as palavras do presidente Xi no grande encontro em comemoração ao 40º aniversário da reforma e abertura do país em Beijing, em 18 de dezembro de 2018.

"A história da China é uma história da luta da nação chinesa contra a pobreza. Erradicar a pobreza é o sonho de longa data do povo chinês." Essas foram as palavras do presidente Xi durante um grande encontro em Beijing para registrar as conquistas do país no combate à pobreza e homenagear os lutadores-modelo da pobreza em 25 de fevereiro de 2021.

"Olhando para trás, pelo caminho que percorremos e para frente, temos a certeza de que, com a liderança firme do Partido e a grande unidade do povo chinês de todas as etnias, alcançaremos o objetivo de construir um grande país socialista moderno sob todos os aspectos e concretizar o sonho chinês de rejuvenescimento nacional." Essas foram as palavras do presidente Xi durante a cerimônia em comemoração ao centenário do PCCh.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM

