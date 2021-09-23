CCTV+: Наиболее интересные комментарии председателя КНР относительно «китайской мечты»
Sep 23, 2021, 10:55 ET
ПЕКИН, 23 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- В этом году Праздник середины осени — 15-й день восьмого лунного месяца по китайскому календарю — выпал на 21 сентября. В 2021 году Коммунистическая партия Китая (КПК) празднует свое столетие. Достижения китайской нации на пути к своему возрождению за этот период заслуживают не менее грандиозного празднования.
Китай ставит перед собой ряд важных задач по осуществлению «китайской мечты» о национальном возрождении. Список возглавляют две цели, приуроченные к столетней годовщине: «построение среднезажиточного общества» к празднованию столетия КПК в 2021 году и «построение современной социалистической страны, сильной и процветающей, демократичной и культурно развитой» к столетию Китайской Народной Республики в 2049 году.
«Мы достигли первой цели, поставленной к столетней годовщине, — нам удалось построить среднезажиточное общество», — отметил Си Цзиньпин на торжественной церемонии по случаю 100-летия основания КПК в Пекине 1 июля 2021 года.
Глава КНР впервые озвучил концепцию «китайской мечты» на выставке «Путь к обновлению» в Пекине 29 ноября 2012 года:
«Великая мечта не сбудется, если просто ждать или выкрикивать лозунги. Ее можно достичь только упорным трудом и настойчивостью». На торжественном мероприятии в честь 40-летнего юбилея реформ и открытости страны, состоявшемся в Пекине 18 декабря 2018 года, Си Цзиньпин заявил следующее:
«История Китая — это история борьбы китайской нации с нищетой. Ликвидация нищеты — это давняя мечта китайского народа». На торжественной встрече в Пекине 25 февраля 2021 года, посвященной достижениям страны в борьбе с нищетой и памяти тех, кто трудится в этом направлении на передовой, китайский лидер заявил:
«Оценивая достигнутое, а также то, что нам только предстоит сделать, можно с уверенностью сказать, что мы сумеем построить великую современную социалистическую страну и исполнить «китайскую мечту» о национальном возрождении, следуя курсу партии и оставаясь единым китайским народом». Вот что заявил глава КНР на церемонии празднования столетия КПК.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM
SOURCE CCTV+
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