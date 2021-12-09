CCTV+: глава КНР приветствовал начало Форума по правам человека в формате Юг-Юг 2021 г.
Dec 09, 2021, 11:00 ET
ПЕКИН, 9 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес Форума по правам человека в формате Юг-Юг 2021 года, который в среду начал свою работу в Пекине.
В письме Си Цзиньпин отметил, что права человека являются символом прогресса, достигнутого человеческой цивилизацией. Защита жизни и ее ценность, бережное отношение к достоинству человека и гарантия соблюдения прав каждого — вот к чему должно стремиться общество. По словам Си Цзиньпина, страны несут ответственность за то, чтобы народ стремился к лучшей жизни.
Коммунистическая партия Китая (КПК) всегда уважала и защищала права человека, подчеркнул Си Цзиньпин.
В Китае применяется подход, при котором интересы народа ставятся выше всего остального. КНР прилагает все усилия по соблюдению прав человека через развитие — как развитие всеобъемлющей народной демократии, так и всестороннее развитие человечества.
Китай сумел добиться прогресса в реализации прав человека в соответствии с современными тенденциями. В этом направлении были достигнуты значительные успехи: свыше 1,4 млрд китайцев чувствуют себя более счастливыми и защищенными благодаря гарантированному соблюдению прав человека, заявил Си Цзиньпин.
Существуют различные способы реализации прав человека. Народ вправе самостоятельно выбирать путь развития в области прав человека, соответствующий национальным реалиям, уверен Си Цзиньпин.
Китай готов сотрудничать с другими развивающимися странами с целью защиты общих ценностей человечества, многостороннего развития и оказания поддержки международному движению по защите прав человека.
Форум по правам человека в формате Юг-Юг 2021 г. организован Информационным отделом Государственного совета Китая и Министерством иностранных дел Китая. Мероприятие проводится на тему «Люди превыше всего: управление в сфере соблюдения прав человека на международном уровне» (Putting People First and Global Human Rights Governance).
Ссылка: https://youtu.be/Vwdvg7vbs_Q
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Vwdvg7vbs_Q
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SOURCE CCTV+
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