CCTV+: глава КНР приветствовал начало Форума по правам человека в формате Юг-Юг 2021 г.

Коммунистическая партия Китая (КПК) всегда уважала и защищала права человека, подчеркнул Си Цзиньпин.

В Китае применяется подход, при котором интересы народа ставятся выше всего остального. КНР прилагает все усилия по соблюдению прав человека через развитие — как развитие всеобъемлющей народной демократии, так и всестороннее развитие человечества.

Китай сумел добиться прогресса в реализации прав человека в соответствии с современными тенденциями. В этом направлении были достигнуты значительные успехи: свыше 1,4 млрд китайцев чувствуют себя более счастливыми и защищенными благодаря гарантированному соблюдению прав человека, заявил Си Цзиньпин.

Существуют различные способы реализации прав человека. Народ вправе самостоятельно выбирать путь развития в области прав человека, соответствующий национальным реалиям, уверен Си Цзиньпин.

Китай готов сотрудничать с другими развивающимися странами с целью защиты общих ценностей человечества, многостороннего развития и оказания поддержки международному движению по защите прав человека.

Форум по правам человека в формате Юг-Юг 2021 г. организован Информационным отделом Государственного совета Китая и Министерством иностранных дел Китая. Мероприятие проводится на тему «Люди превыше всего: управление в сфере соблюдения прав человека на международном уровне» (Putting People First and Global Human Rights Governance).

Ссылка: https://youtu.be/Vwdvg7vbs_Q

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Vwdvg7vbs_Q

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SOURCE CCTV+