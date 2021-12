CCTV+: Xi envia carta congratulatória ao Fórum de Direitos Humanos Sul-Sul de 2021

O presidente enfatizou que o Partido Comunista da China (PCCh) é um partido político que sempre respeitou e protegeu os direitos humanos.

Mantendo a abordagem centrada no povo e colocando os interesses do povo acima de tudo, a China tem promovido os direitos humanos por meio do desenvolvimento, avançando no processo completo da democracia popular e promovendo o desenvolvimento livre e abrangente da humanidade, disse Xi.

Ao realizar tudo isso, a China conseguiu abrir um caminho para o desenvolvimento dos direitos humanos que vai ao encontro da tendência dos tempos, obtendo conquistas significativas em sua causa de direitos humanos e melhorando continuamente o senso de benefício, felicidade e segurança de mais de 1,4 bilhão de chineses na garantia dos direitos humanos, disse Xi.

Ele complementou que existem diversas maneiras de praticar os direitos humanos e as pessoas de diferentes países devem e podem escolher de forma independente o caminho para o desenvolvimento dos direitos humanos que se enquadrem em suas realidades nacionais.

A China está disposta a trabalhar com outros países em desenvolvimento na defesa e promoção dos valores comuns da humanidade, praticando o verdadeiro multilateralismo e contribuindo com sabedoria e solidez para o desenvolvimento saudável da causa internacional dos direitos humanos, disse Xi.

Co-organizado pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China e pelo Ministério das Relações Exteriores da China, o Fórum de Direitos Humanos Sul-Sul de 2021 foi inaugurado com o tema "Colocando as Pessoas em Primeiro Lugar e Governança Global dos Direitos Humanos".

Link: https://youtu.be/Vwdvg7vbs_Q

FONTE CCTV+

