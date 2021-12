CCTV+ : Xi envoie une lettre de félicitations au Forum Sud-Sud des droits de l'homme de 2021

Dans la lettre, Xi a déclaré que les droits de l'homme sont un symbole de progrès dans la civilisation humaine et que la sauvegarde de la vie humaine, de la valeur et de la dignité et la garantie des droits de l'homme pour tous sont une poursuite commune de la société humaine. Donner la priorité aux gens et faire de leur aspiration à une vie meilleure un objectif sont les responsabilités des pays conférés par le temps, a déclaré Xi.

Xi a souligné que le Parti communiste chinois (PCC) est un parti politique qui a toujours respecté et protégé les droits de l'homme.

En s'en tenant à l'approche centrée sur les personnes et en plaçant les intérêts du peuple au-dessus de tout le reste, la Chine a fait la promotion des droits de l'homme à travers le développement, faisant progresser l'ensemble de son processus démocratique populaire et promouvant le développement libre et bien équilibré de l'humanité, a déclaré Xi.

En faisant tout cela, la Chine a réussi à tracer une voie pour le développement des droits de l'homme qui répond à la tendance de l'époque, réalisant des progrès significatifs dans sa cause des droits de l'homme et en renforçant continuellement le sentiment de gain, le bonheur et la sécurité des plus de 1,4 milliard de Chinois dans la garantie des droits de l'homme, a déclaré Xi.

Il existe diverses façons de pratiquer les droits de l'homme, et les personnes de différents pays devraient et sont capables de choisir indépendamment la voie pour le développement des droits de l'homme qui correspond à leurs réalités nationales, Xi a déclaré.

La Chine est disposée à travailler avec d'autres pays en développement pour soutenir et promouvoir les valeurs communes de l'humanité, pratiquer un véritable multilatéralisme et apporter sagesse et force au développement sain de la cause internationale des droits de l'homme, a déclaré Xi.

Organisé conjointement par le Bureau d'information du Conseil d'État de la Chine et le ministère chinois des Affaires étrangères, le Forum des droits de l'homme Sud-Sud de 2021 s'est ouvert sous le thème « Mettre les gens d'abord et la gouvernance mondiale des droits de l'homme ».

Lien : https://youtu.be/Vwdvg7vbs_Q

