CCTV+: prezydent Xi wystosował list gratulacyjny na Forum Praw Człowieka Południe-Południe 2021

PEKIN, 9 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Prezydent Chin Xi Jinping przesłał list gratulacyjny na Forum Praw Człowieka Południe-Południe 2021, które rozpoczęło się w środę w Pekinie.

We wspomnianym liście Xi podkreślił, że prawa człowieka są symbolem postępu ludzkiej cywilizacji, a ochrona ludzkiego życia, wartości i godności oraz zapewnienie praw człowieka dla wszystkich są wspólnym dążeniem społeczności ludzkiej. Stawianie człowieka na pierwszym miejscu i uczynienie celu, jakim jest jego dążenie do lepszego życia, to obowiązki państw wynikające z obecnych czasów.