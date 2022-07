CCTV+: Prezident Si: Čína je připravena podporovat stabilnější, ekologičtější a zdravější globální rozvoj

Rozdíly v rozvoji mezi Severem a Jihem se zvětšují a svět se ocitá v novém období neklidu a změn, konstatoval, a dodal, že podpora globálního rozvoje se stala hlavním tématem, které je lidstvo nuceno řešit.

Proto Čína navrhla Globální rozvojovou iniciativu, uvedl Si. Čína je připravena společně se zeměmi celého světa usilovat o zavedení přístupu zaměřeného na lidi, i nadále se zasazovat o všeobecný prospěch a upřednostnit rozvoj, prohlásil čínský prezident.

Zdůraznil, že Čína je připravena spolupracovat s ostatními zeměmi na podpoře rozvoje založeného na inovacích a harmonii mezi člověkem a přírodou, urychlit provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a usilovat o robustnější, ekologičtější a zdravější globální rozvoj.

Globální rozvojovou iniciativu předložil čínský prezident v září loňského roku v rámci obecné rozpravy na 76. zasedání Valného shromáždění OSN.

Think tank a mediální fórum „Globální rozvoj: Společný cíl a přínos" (Global Development: Common Mission and Contributions Think Tank and Media Forum), které pořádala Informační kancelář Státní rady a na jehož organizaci se podílely Čínská akademie společenských věd, Centrum pro výzkum rozvoje Státní rady a společnost China Media Group.

Odkaz: https://youtu.be/wCor-gxxSn8

Video – https://www.youtube.com/watch?v=wCor-gxxSn8

SOURCE CCTV+