CCTV+: wyjątkowa kuchnia ludu Hakka w południowej prowincji Jiangxi

PEKIN, 31 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Kuchnia Hakka, znana również jako kuchnia Dongjiang, jest jedną z gałęzi kuchni kantońskiej. W porównaniu z pozostałymi dwiema gałęziami, a mianowicie wykwintną i wyjątkową kuchnią Guangzhou oraz bazującą na owocach morza kuchnią Chaozhou, kuchnia Hakka wydaje się prosta i bardziej konserwatywna, skupiając się przede wszystkim na sposobie gotowania, którego celem jest zachowanie naturalnego i autentycznego smaku. Ta pozorna prostota nie powstrzymuje jednak ludu Hakka od przekazywania z pokolenia na pokolenie i uwielbiania kuchni Hakka.

Distinctive Southern Jiangxi Hakka Cuisine

Pożywienie ludu Hakka cechuje bogactwo kulturowe. Huang Zunxian, znany poeta z późnego okresu dynastii Qing, tak pisał w jednym z wierszy: „Przemieszczali się z miejsca na miejsce, odbywając żmudne podróże, docierając na południe, ponad tysiąc lat wstecz. Ich dialekt zachowuje akcent właściwy mieszkańcom Równin Centralnych, a obrzędy i zwyczaje sięgają czasów Trzech Dynastii".

Ludzie Hakka mają głęboko zakorzenione przywiązanie do Równin Centralnych, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w ich tradycjach żywieniowych. Weźmy jako przykład nadziewane tofu z południowej prowincji Jiangxi, które stanowi ulepszoną wersję pierożków znanych w północnych Chinach. Sposób przygotowania: posiekaj świeże mięso i wymieszaj je z przyprawami; pokrój tofu na trójkątne kawałki; z boku wytnij mały otwór i nadziewaj tofu mięsnym farszem; następnie smaż kawałki tofu na patelni do chwili, aż staną się złotobrązowe; dodaj trochę wody i doprowadź całość do wrzenia. To danie jest niesamowicie aromatyczne, świeże i pożywne.

Społeczna norma jedności i wzajemnej pomocy kształtowała się przez całe wieki naznaczone migracją ludu Hakka. Mieszkańcy Hakka uwielbiają jadać z przyjaciółmi, a najbardziej reprezentatywną praktyką jest spożywanie wspólnych posiłków, gdzie każda osoba płaci za siebie. Na przykład, gotowane mięso dzieli się na części, po równo dla każdego. Popularne jest też wspólne spożywanie napojów i rozmowy. Jeśli w danym domu przygotowuje się herbatę sypaną, to gospodarz z pewnością zgromadzi przyjaciół, którzy zechcą porozmawiać przy herbatce. Kultura żywieniowa Hakka wykazuje istotne cechy grupowe. Jej nieodłączną częścią jest również tradycja wysyłania jedzenia w prezencie, jako sposobu na zbliżenie się do siebie.

Kuchnia Hakka z południowej prowincji Jiangxi może poszczycić się głębią kulturową i wyraźnymi cechami lokalnymi. Odzwierciedla ona wyjątkowe zwyczaje ludu Hakka, które są ściśle związane z lokalnym stylem życia i kulturą duchową.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1933472/Distinctive_Southern_Jiangxi_Hakka_Cuisine.jpg

SOURCE CCTV+