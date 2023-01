CCTV+: Xi enfatiza os esforços para garantir um festival de primavera alegre e pacífico

PEQUIM, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping enfatizou os esforços para poder garantir um ano novo lunar alegre e pacífico ao realizar conversas virtuais com o público em geral em todo o país antes do festival de primavera.

Xi, também secretário-geral do comitê central do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, conversou com trabalhadores da área de saúde em um hospital, cidadãos idosos em uma casa de repouso, trabalhadores em um campo petrolífero remoto, transeuntes e funcionários em uma estação ferroviária de alta velocidade, vendedores e clientes em um mercado atacadista, e pessoas de um vilarejo de minorias étnicas por meio de uma videoconferência em Pequim.

Dirigindo-se ao público em geral, Xi primeiro estendeu as saudações a todo o povo chinês e especialmente àqueles que estarão mantendo seus postos durante o feriado.

Ele disse que seu maior desejo é que todos tenham um feliz ano novo lunar.

Ele convocou comitês e governos do partido em todos os níveis para garantir o fornecimento de eletricidade, gás e aquecimento durante o feriado, fortalecer a supervisão sobre a segurança de alimentos, e implementar as medidas de prevenção e controle de epidemias para prevenir todos os tipos de emergências e acidentes de segurança, de modo a garantir que as pessoas de todos os grupos étnicos do país possam ter um festival da primavera alegre e pacífico.

Xi também reconheceu as conquistas realizadas em várias áreas no ano passado e incentivou a todos a colherem resultados ainda mais frutíferos no ano novo.

O Festival de Primavera deste ano, ou o Ano Novo Lunar Chinês, acontece em 22 de janeiro.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=ASJvBEmKGh4

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+