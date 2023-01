CCTV+: Xi zwraca uwagę na działania mające zagwarantować radosne i spokojne obchody Święta Wiosny

PEKIN, 19 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W środę, podczas wirtualnej debaty z przedstawicielami społeczeństwa przeprowadzonej w przededniu Święta Wiosny, prezydent Chin Xi Jinping wiele miejsca poświęcił omówieniu działań służących zagwarantowaniu radosnych i spokojnych obchodów Nowego Roku Księżycowego.

Xi pełniący również funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, za pośrednictwem połączenia wideo rozmawiał z Pekinu z personelem medycznym szpitala, pracownikami dalekomorskiego pola naftowego, pasażerami i personelem stacji kolei wysokich prędkości, sprzedawcami i klientami hurtowni oraz przedstawicielami wioski zamieszkiwanej przez mniejszość etniczną.

Xi w pierwszej kolejności za ich pośrednictwem pozdrowił wszystkich obywateli Chin, zwłaszcza tych, którzy będą pracować podczas tego święta.

Wyraził głęboką nadzieję, że w Nowym Roku Księżycowym każdego z nich spotka szczęście.

Wezwał komitety Partii i organy administracji państwowej wszystkich szczebli do zagwarantowania dostaw energii elektrycznej, gazu i ogrzewania w czasie święta, zacieśnienia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz wdrożenia środków zapobiegania i kontroli epidemii po to, by zapewnić obywatelom kraju ze wszystkich grup etnicznych radosne i spokojne obchody Święta Wiosny.

Xi zwrócił również uwagę na osiągnięcia, jakie w ubiegłym roku zdołano wypracować w wielu dziedzinach oraz zachęcił wszystkich do jeszcze większego wysiłku w nowym roku.

Tegoroczne obchody Święta Wiosny, czy inaczej chińskiego Nowego Roku, przypadają na dzień 22 stycznia.

