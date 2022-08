CCTV+ : Xi Jinping visite le Liaoning, dans le nord-est de la Chine, et attire l'attention sur la restructuration industrielle et la lutte contre les inondations

PÉKIN, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping s'est rendu mardi après-midi dans la ville de Jinzhou, dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine), où il a souligné l'importance d'accélérer la restructuration industrielle et de prendre des mesures solides pour lutter contre les inondations.

Le président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, s'est rendu au mémorial de la campagne de Liaoshen pour retracer l'histoire de la guerre de libération du peuple chinois dans le nord-est de la Chine.

Au cours de sa visite dans le parc forestier de Donghu, le président Xi a déclaré à la population locale que la modernisation de la Chine visait à assurer la prospérité de tous, et non celle de quelques-uns.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, le Comité central du PCC a mis en œuvre la stratégie de renforcement de la revitalisation du nord-est de la Chine, exhortant la population à continuer d'accélérer la restructuration industrielle et à répondre aux exigences de la réforme et du développement de la nouvelle ère.

Au cours de sa tournée d'inspection de deux rivières locales pour constater l'amélioration globale de l'environnement, le président Xi a écouté le rapport sur la lutte contre les inondations et l'aide aux sinistrés dans le Liaoning cette année, et a demandé aux autorités locales à tous les niveaux de prendre des mesures solides pour la lutte contre les inondations et l'aide aux sinistrés, de s'assurer de leur mise en place, de répartir correctement les personnes touchées par les inondations, d'assurer la sécurité des personnes, de préparer la récupération et la reconstruction après les catastrophes, et d'aider les personnes touchées à retrouver une vie et un travail normaux dès que possible.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=iHo2bS4neEE

