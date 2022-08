CCTV+: Xi visita Liaoning, no nordeste da China, enfatizando reestruturação industrial e controle de enchentes

PEQUIM, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Na tarde de terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou a cidade de Jinzhou, província de Liaoning, no nordeste da China, ressaltando a importância de acelerar a reestruturação industrial e tomar medidas sólidas para o controle de inundações.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez uma visita ao Liaoshen Campaign Memorial para rever a história da guerra de libertação do povo chinês no nordeste da China.



Durante sua inspeção no parque florestal de Donghu, Xi disse ao povo local que a modernização da China é destinada a alcançar prosperidade comum para todos, não apenas para algumas pessoas.



Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Comitê Central do PCCh, implementou a estratégia de aprofundar a revitalização do nordeste da China, incentivando as pessoas a continuar acelerando a reestruturação industrial e atendendo aos requisitos de reforma e desenvolvimento na nova era.



Durante sua visita de inspeção de dois rios locais para conferir a melhoria ambiental abrangente, Xi ouviu o relatório sobre o controle de inundações e o socorro a desastres em Liaoning este ano, e solicitou às autoridades locais em todos os níveis para tomar medidas sólidas para controle de inundações e ajuda a desastres, certificar-se de colocá-los no lugar, alocar corretamente as pessoas afetadas por inundações, garantir a segurança da vida das pessoas, elaborar planos para recuperação e reconstrução pós-desastre, e ajudar as pessoas afetadas a retornar ao trabalho e à vida normais o mais rápido possível.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iHo2bS4neEE

FONTE CCTV+

