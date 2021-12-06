CCTV+: значимость логистического проекта China-Europe Railway Express продолжает расти

Согласно официальным данным, ВВП провинции Цзянси на востоке Китая составил 1,17 трлн юаней (около 168 млрд долл. США), заняв восьмое место в стране. По темпам роста внешней торговли в указанный период регион стал первым в Китае.

Для обеспечения стабильного железнодорожного сообщения по маршруту Цзянси-Европа и комбинированных железнодорожно-морских перевозок в провинции был внедрен механизм быстрой отправки грузов при участии крупных торговых и логистических предприятий.

Китайские органы власти прилагают все усилия для налаживания связей между пилотными зонами трансграничной электронной торговли в Китае и зонами экономического и торгового сотрудничества на национальном уровне за рубежом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки импортных и экспортных товаров.

По маршруту Китай-Европа из города Ганьчжоу в провинции Цзянси на востоке Китая в венгерский Будапешт был запущен грузовой поезд для обеспечения трансграничной электронной торговли. Ожидается, что в течение трех лет (с 2021 по 2023 год) между этими городами будет курсировать сотня грузовых поездов.

Срок таможенного оформления импортных и экспортных товаров в Цзянси быстрее на 2,6 часа и 3,2 часа соответственно, чем в среднем по стране. Такая эффективность обработки грузов повышает производительность предприятий. В первой половине 2021 года объем внешней торговли Цзянси вырос на 25,8%, заняв первую строчку в рейтинге китайских регионов, а по темпам экспорта провинция лидировала четыре месяца подряд.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1702998/China_Europe_Railway_Express.jpg

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