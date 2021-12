CCTV+: Železničný expres Čína - Európa

HDP v provincii Ťiang-si na východe Číny dosiahol podľa štatistík 1,17 bilióna jüanov (asi 168 miliárd USD), čo je ôsme miesto v celej krajine. Medzitým sa jeho rast zahraničného obchodu v tomto období umiestnil na prvom mieste v Číne.

S cieľom podporiť normálnu prevádzku nákladného vlaku Ťiang-si - Európa a kombinovanej železnično-námornej dopravy provincia zriadila mechanizmus rýchleho odoslania na distribúciu do kľúčových obchodných a logistických podnikov.

V súčasnosti príslušné orgány v Číne zintenzívňujú úsilie na podporu spolupráce medzi komplexnými pilotnými zónami pre cezhraničný elektronický obchod v Číne a zónami hospodárskej a obchodnej spolupráce na národnej úrovni v zámorí, aby prepojili všetky spojenia dovozu a vývozu cezhraničného elektronického obchodu.

Nákladný vlak Čína - Európa pre cezhraničný elektronický obchod z mesta Kan-čou, v provincii Ťiang-si na východe Číny, do Budapešti začal svoju prevádzku. Očakáva sa, že v priebehu troch rokov od roku 2021 do roku 2023 bude do týchto dvoch miest a z nich premávať 100 nákladných vlakov medzi Čínou a Európou.

Štatisticky je celkový čas colného odbavenia dovozného a vývozného tovaru v Ťiang-si 2,6 hodín a o 3,2 hodín rýchlejší ako národný priemer, čo efektívne zaručilo výkon dodávok podnikov. V prvej polovici roku 2021 sa objem zahraničného obchodu Ťiang-si zvýšil o 25,8 %, čím sa umiestnil na prvom mieste v Číne a rast jeho exportu bol v Číne na prvom mieste už štyri mesiace po sebe.

