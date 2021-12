CCTV+: ekspres kolejowy Chiny-Europa

Jak pokazują statystyki, PKB w prowincji Jiangxi we wschodnich Chinach wyniosło 1,17 bln juanów (ok. 168 mld dolarów amerykańskich), zajmując ósme miejsce w skali ogólnokrajowej. Tymczasem jej wzrost handlu zagranicznego w tym okresie znalazł się na pierwszym miejscu w Chinach.

Z myślą o wspieraniu normalnego funkcjonowania pociągu towarowego Jiangxi-Europa oraz transportu kombinowanego kolejowo-morskiego prowincja ustanowiła mechanizm przyspieszonej wysyłki w celu dystrybucji dla kluczowych przedsiębiorstw handlowych i logistycznych.

Obecnie odpowiednie władze chińskie zwiększają wysiłki na rzecz promowania współpracy między kompleksowymi strefami pilotażowymi transgranicznego handlu elektronicznego w Chinach a zamorskimi strefami współpracy gospodarczej i handlowej na szczeblu krajowym, tak aby połączyć wszystkie ogniwa w imporcie i eksporcie transgranicznego handlu elektronicznego.

Zainaugurowano kursowanie chińsko-europejskiego pociągu towarowego obsługującego transgraniczny handel elektroniczny z miasta Ganzhou we wschodniochińskiej prowincji Jiangxi do Budapesztu. Oczekuje się, że w ciągu trzech lat od 2021 do 2023 r. uruchomionych zostanie 100 chińsko-europejskich pociągów towarowych do i z tych dwóch miast.

Statystycznie rzecz biorąc, ogólny czas odprawy celnej towarów importowych i eksportowych w Jiangxi wynosi odpowiednio 2,6 godziny i 3,2 godziny krócej niż średnia krajowa, co skutecznie zagwarantowało przedsiębiorstwom ciągłość dostaw. W pierwszej połowie 2021 r. wielkość handlu zagranicznego Jiangxi wzrosła o 25,8 procent, plasując się na pierwszym miejscu w Chinach, a wzrost eksportu zajmował pierwsze miejsce w Chinach przez cztery kolejne miesiące.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1702998/China_Europe_Railway_Express.jpg

