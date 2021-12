CCTV+: Železniční expres Čína-Evropa

HDP ve východočínské provincii Ťiang-si dosáhl 1,17 bilionu jüanů (asi 168 miliard amerických dolarů), čímž se podle statistik zařadil na osmé místo v celé zemi. Tempem růstu zahraničního obchodu se ve stejném období provincie zařadila na první místo v Číně.

S cílem podpořit normální provoz nákladního vlaku Ťiang-si-Evropa a kombinované železniční a námořní dopravy zavedla provincie mechanismus rychlého odesílání pro distribuci klíčových obchodních a logistických podniků.

Příslušné čínské orgány v současnosti zesilují své snahy o podporu spolupráce mezi komplexními pilotními zónami pro přeshraniční elektronický obchod v Číně a zámořskými zónami hospodářské a obchodní spolupráce na národní úrovni s cílem propojit všechny dovozní a vývozní články přeshraničního elektronického obchodu.

Do provozu byl uveden čínsko-evropský nákladní vlak pro přeshraniční elektronický obchod z města Kan-čou ve východočínské provincii Ťiang-si do Budapešti. Očekává se, že během tří let (mezi roky 2021 a 2023) bude do obou těchto měst i z nich jezdit 100 čínsko-evropských nákladních vlaků.

Statisticky je celková doba celního odbavení dovozního zboží v Ťiang-si o 2,6 hodiny, u vývozního zboží pak o 3,2 hodiny kratší než celostátní průměr, což účinně zaručilo dodací výkonnost podniků. V první polovině roku 2021 se objem zahraničního obchodu v Ťiang-si zvýšil o 25,8 procenta, čímž se zařadil na první místo v Číně; růst exportu zaujímal první příčku v Číně čtyři měsíce po sobě.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1702998/China_Europe_Railway_Express.jpg

SOURCE CCTV+