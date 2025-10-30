CCTV4：Der Dokumentarfilm Homeland Restored: 80 Jahre seit der Befreiung Taiwans von der japanischen Besatzung hat Premiere

BEIJING, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zu Ehren des 80. Jahrestages der Befreiung Taiwans von der japanischen Besatzung kündigt die China Media Group stolz die Premiere einer sechsteiligen historischen Dokumentarserie mit dem Titel Homeland Restored an: 80 Jahre seit Taiwans Befreiung von der japanischen Besatzung ab 1. November.

The documentary Homeland Restored 80 Years Since Taiwan’s Recovery from Japanese Occupation is set to premiere

Diese Dokumentarserie stützt sich auf umfangreiche historische Archive und die Erkenntnisse von Wissenschaftlern und Zeitzeugen und unterstreicht eine wichtige Tatsache: dass das chinesische Festland und Taiwan zwei Teile einer untrennbaren Gemeinschaft sind, die eine gemeinsame Zukunft haben. Die Rückgabe Taiwans an China ist ein Ergebnis des Sieges im Zweiten Weltkrieg und Teil der internationalen Nachkriegsordnung. Die Wiedervereinigung Chinas ist ein unumkehrbarer Trend der Geschichte. Der Film trägt auch dazu bei, dass das Publikum auf der anderen Seite der Meerenge und in der ganzen Welt die Geschichte des Zusammenstehens des chinesischen Festlands und Taiwans im Kampf gegen eine ausländische Invasion besser versteht und ein tieferes Gefühl der nationalen und kulturellen Identität unter den taiwanesischen Landsleuten entwickelt.

Für die Produktion dieser Dokumentarserie reiste das Produktionsteam ausgiebig durch China und ins Ausland. Sie filmten nicht nur eine Fülle unschätzbarer historischer Relikte, sondern stöberten auch in Archivdokumenten, Tagebüchern und Briefen und beschafften zahlreiche seltene Videomaterialien, von denen viele bei der Ausstrahlung der Serie zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Dokumentationsreihe bietet auch einen systematischen Überblick über internationale Rechtsdokumente, wie die Kairoer Erklärung und die Potsdamer Proklamation, die Chinas Souveränität über Taiwan eindeutig bestätigen. Zum ersten Mal wird auch seltenes Archivmaterial aus den US-Nationalarchiven und einschlägigen historischen Institutionen in Taipeh vorgestellt, das solide Beweise liefert, die Trugschlüsse wie den „unbestimmten Status Taiwans" und die neue „Zwei-Staaten-Theorie" eindrucksvoll widerlegen und bekräftigen, dass die historische und rechtliche Tatsache der Rückkehr Taiwans zu China unbestreitbar ist.

