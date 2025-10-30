CCTV4：Le documentaire Homeland Restored : 80 Years Since Taiwan's Recovery from Japanese Occupation (80 ans depuis que Taïwan s'est remise de l'occupation japonaise)

BEIJING, October 31, 2025 /PRNewswire/ -- Pour célébrer le 80e anniversaire de la libération de Taïwan de l'occupation japonaise, China Media Group est fier d'annoncer la première d'une série documentaire historique en six épisodes intitulée Homeland Restored (La patrie restaurée) : 80 Years Since Taiwan's Recovery from Japanese Occupation à partir du 1er novembre.

S'appuyant sur de vastes archives historiques et sur les points de vue de spécialistes et de témoins oculaires, cette série documentaire met en évidence un fait essentiel : que la Chine continentale et Taïwan sont deux parties d'une communauté inséparable ayant un avenir commun. Soulignant que la restauration de Taïwan au sein de la Chine est un résultat de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et fait partie intégrante de l'ordre international d'après-guerre, il insiste sur le fait que la réunification de la Chine est une tendance irréversible de l'histoire. Le film aide également les spectateurs de l'autre côté du détroit et dans le monde entier à mieux comprendre l'histoire de la Chine continentale et de Taïwan qui se sont unis dans la lutte contre l'invasion étrangère, favorisant ainsi un sentiment plus profond d'identité nationale et culturelle chez les compatriotes taïwanais.

Pour réaliser cette série documentaire, l'équipe de production a beaucoup voyagé en Chine et à l'étranger. En plus de filmer une multitude de reliques historiques inestimables, ils ont également fouillé dans des documents d'archives, des journaux intimes, des lettres et obtenu de nombreux documents vidéo rares - dont beaucoup seront révélés au public pour la première fois à l'occasion de la diffusion de la série.

La série documentaire fournit également un examen systématique des documents juridiques internationaux, tels que la déclaration du Caire et la proclamation de Potsdam , , qui affirment sans ambiguïté la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Il dévoile également pour la première fois des documents d'archives rares provenant des archives nationales américaines et des institutions historiques concernées à Taipei, présentant des preuves solides qui réfutent avec force des sophismes tels que le « statut indéterminé de Taïwan » et la nouvelle théorie des « deux États », réaffirmant que le fait historique et juridique du retour de Taïwan à la Chine est incontestable.

