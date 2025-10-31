CCTV4：documental 'Patria Restaurada: 80 Años Desde la Recuperación de Taiwán de la Ocupación Japonesa'

-CCTV4 ： El documental 'Patria Restaurada: 80 Años Desde la Recuperación de Taiwán de la Ocupación Japonesa' se estrenará próximamente

BEIJING, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Para conmemorar el 80º aniversario de la recuperación de Taiwán tras la ocupación japonesa, China Media Group se enorgullece en anunciar el estreno, a partir del 1 de noviembre, de una serie documental histórica de seis episodios titulada Patria Restaurada: 80 Años Desde la Recuperación de Taiwán de la Ocupación Japonesa.

The documentary Homeland Restored 80 Years Since Taiwan’s Recovery from Japanese Occupation is set to premiere

Basándose en extensos archivos históricos y en los testimonios de académicos y testigos presenciales, esta serie documental subraya un hecho fundamental: que China continental y Taiwán son dos partes de una comunidad inseparable con un futuro compartido. Destacando que la reintegración de Taiwán a China es consecuencia de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y parte integral del orden internacional de posguerra, enfatiza que la reunificación de China es una tendencia histórica irreversible. La serie también ayuda al público de ambos lados del Estrecho y del resto del mundo a comprender mejor la historia de China continental y Taiwán, unidas en la lucha contra la invasión extranjera, fomentando un mayor sentido de identidad nacional y cultural entre los taiwaneses.

Para la realización de esta serie documental, el equipo de producción viajó extensamente por China y el extranjero. Además de filmar una gran cantidad de valiosas reliquias históricas, también investigaron documentos de archivo, diarios, cartas y obtuvieron numerosos materiales de video inéditos, muchos de los cuales se revelarán al público por primera vez con el estreno de la serie.

La serie documental también ofrece una revisión sistemática de documentos legales internacionales, como la Declaración de El Cairo y la Proclamación de Potsdam, que afirman inequívocamente la soberanía de China sobre Taiwán. Asimismo, presenta por primera vez materiales de archivo inéditos de los Archivos Nacionales de EE.UU. e instituciones históricas relevantes en Taipéi, ofreciendo pruebas sólidas que refutan contundentemente falacias como el "estatus indeterminado de Taiwán" y la nueva teoría de los "dos Estados", reafirmando que el hecho histórico y jurídico del regreso de Taiwán a China es indiscutible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809423/80.jpg