Célébrer l'excellence du design : Le moniteur IA de surveillance et d'interphones X937 d'Akuvox remporte l'iF Design Award 2026

XIAMEN, Chine, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions d'interphone et domestique intelligentes, est fier d'annoncer que le X937, son premier Moniteur IA 15,6" de surveillance et d'interphones, a reçu le prestigieux iF Design Award 2026 dans la catégorie Expérience utilisateur (UX). Cette reconnaissance mondiale célèbre la fusion transparente d'un design UX de premier plan et d'une technologie d'interphone intelligent de pointe.

L'Akuvox X937 redéfinit les limites des moniteurs d'interphone intelligents. En tant que centre de sécurité professionnel, il intègre une surveillance complète et un interphone intelligent via son écran de 15,6 pouces. Doté d'une interaction vocale IA, il garantit une expérience transparente pour tous les utilisateurs. Le grand écran et la hiérarchie optimisée du X937 réduisent la courbe d'apprentissage, rendant les données de sécurité complexes claires et identifiables d'un seul coup d'œil pour une meilleure expérience utilisateur.

Comment le X937 peut-il proposer de telles avancées ?

Intégration transparente d'un système d'enregistrement vidéo en réseau et d'un système de surveillance via un moniteur d'interphone intelligent

Le X937 agit comme un centre de surveillance qui s'intègre à des systèmes d'enregistrement vidéo en réseau tiers pour afficher jusqu'à 25 flux en direct sur son écran de 15,6 pouces. Il permet aux utilisateurs de gérer la vidéosurveillance complète, les appels vidéo en temps réel et l'accès aux portes à partir d'un hub unique et centralisé. Surtout, l'intégration de systèmes d'enregistrement vidéo en réseau tiers permet au résidents de mieux appréhender une situation, élevant la sécurité domestique à un niveau plus proactif.

Assistant vocal IA optimisé par LLM pour un contrôle intuitif de l'interphone

Équipé d'un assistant vocal IA optimisé par LLM, l'Akuvox X937 permet une interaction en langage naturel. Ce contrôle intuitif et facile à utiliser élimine la courbe d'apprentissage, rendant la gestion avancée de l'interphone accessible à tous.

Certification GMS pour Android 14 : Extensibilité de l'écosystème d'interphone intelligent

Étant l'un des rares interphones Android 14 certifiés par Google Mobile Service (GMS), le X937 s'intègre au vaste écosystème Android. Les utilisateurs peuvent débloquer des millions d'applications via Google Play, transformant l'appareil en plateforme de streaming, en assistant culinaire ou en lecteur de musique, repoussant ainsi les limites de l'interphone intelligent.

Matériel d'interphone haute performance : unité de traitement neuronal de 6 TOPS et excellence audiovisuelle

L'écran de 15,6 pouces 1080P à cadre ultrafin du X937 offre une expérience véritablement immersive. L'unité de traitement neuronal intégrée de 6 TOPS garantit un fonctionnement optimal des applications tierces, tandis que les quatre micros et un ensemble de haut-parleurs assurent une communication limpide, même dans les environnements bruyants.

Akuvox X937 transcende les interphones traditionnels, en consolidant la surveillance NVR à 25 canaux, l'interaction vocale IA et l'écosystème Android 4 certifié GMS dans une plateforme de 15,6 pouces. Fort de cette combinaison de sécurité professionnelle et d'extensibilité polyvalente, le X937 est une référence à l'épreuve du temps pour les moniteurs d'interphone modernes, sécurisés et intelligents.

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