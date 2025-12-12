Julius Meinl y KUBUS: una nueva experiencia de Brunch Club basada en café y té

Julius Meinl y KUBUS reinterpretan la cocina austriaca en una nueva experiencia de Brunch Club basada en café y té

VIENA, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En colaboración con el dúo culinario de Viena KUBUS, Julius Meinl diseñó una experiencia de Brunch Club que explora la cocina austriaca contemporánea, fusionada con los rituales del café y el té. Esta íntima reunión juntó a ocho invitados para una mañana centrada en un menú de varios platos cuidadosamente seleccionado y en la idea de que el café y el té son más que bebidas, son catalizadores de conexión.

Julius Meinl KUBUS

Elena y Peter, la pareja detrás de KUBUS, fusionan nuevas perspectivas gastronómicas con técnicas clásicas, creando platos que resultan familiares y frescos a la vez. Elena comenzó su carrera en el mundo empresarial y Peter como snowboarder profesional antes de dedicarse a la gastronomía. Combinan su experiencia en cocinas de renombre en Austria y otros países, como Taubenkobel Burgenland, galardonado con una estrella Michelin, Jordnær Copenhagen y el lujoso hotel de bienestar Steirerhof. Con sede en Viena, Elena trabaja actualmente en R&Bar y Peter en Espresso Buffet.

"En Austria, los rituales del café son en realidad rituales del tiempo. Nos relajamos, saboreamos y conectamos. La comida sigue la misma filosofía. El tiempo dedicado a crear un plato o preparar un café y luego compartirlo con personas que aprecias tiene un valor real. Es tanto un acto de generosidad como un espacio para la creatividad. Experimentar con algunos de los platos favoritos austriacos en este contexto fue emocionante para nosotros", dijo Elena Kubiena, KUBUS

Una nueva perspectiva de los clásicos austriacos

Los invitados disfrutaron de una selección de cafés Julius Meinl preparados con máquinas de espresso, Bialetti, AeroPress y Chemex. Destacados del menú:

Buchteln con salsa de vainilla infusionado con té de hojas sueltas Julius Meinl Organic Rooibos Wintery Days .

. Tortitas flambeadas con salsa de caramelo con infusión de café Julius Meinl Premium Espresso .

. Tafelspitz escalfado suavemente en té de hojas sueltas Julius Meinl Organic Treasure of Asia con rábano picante de manzana.

con rábano picante de manzana. Huevos curados en té negro en Té Brahmaputra Julius Meinl Organic Assam GoldTea con sal Sencha Green Tea .

con sal . Calabaza al horno glaseada con café molido Julius Meinl Premium Crema y aceite de café.

y aceite de café. Knödel de café con jugo Julius Meinl Premium Crema y chucrut.

El auge de los brunch clubs y la alta hostelería en casa

Los Supper and Brunch clubs han cobrado gran popularidad desde la pandemia, ya que los comensales buscan experiencias culinarias íntimas y únicas. Estas reuniones, a menudo organizadas en espacios privados o inesperados, ofrecen una sensación de cercanía y comunidad instantánea que va más allá del entorno tradicional de un restaurante o cafetería.

"Existe un diálogo fascinante entre lo que la gente crea en casa y las innovaciones que se producen en cafeterías y restaurantes. La gente lleva la alta gastronomía a sus hogares más que nunca, y esto se puede apreciar claramente en la cultura del café.

Es un momento emocionante para repensar cómo utilizamos el café y el té como maridajes e ingredientes, y el Brunch Club fue el formato perfecto. Al fin y al cabo, el café y el té se basan en la conexión, dondequiera que se disfruten, y trabajar con KUBUS nos permitió destacar eso de una manera innovadora", dijo Andreea Postolache, directora Global de Marketing y Ventas de Julius Meinl Coffee Group

Como embajador global de la cultura del café de Viena, Julius Meinl continúa explorando nuevas formas de reinterpretar los rituales del gusto y la unión. El Brunch Club fue desarrollado en colaboración con Jung von Matt DONAU y producido por Bagage.

Acerca de Julius Meinl: Fundada en 1862, Julius Meinl es una de las tostadoras de café más antiguas del mundo y una marca emblemática de las cafeterías de Viena. La dedicación a la calidad ha sido un sello distintivo de la familia durante cinco generaciones. Con más de 160 años de experiencia en la selección, mezcla y tueste, los cafés y tés de Julius Meinl se venden en más de 50.000 hoteles, cafeterías y restaurantes de 70 países, y en un número creciente de puntos de venta.

