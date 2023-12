Célébrez les fêtes de fin d'année avec TCL : déballez le cadeau d'un divertissement inégalé et d'un confort domestique élevé

Découvrez la magie des fêtes de fin d'année grâce aux solutions avancées de divertissement et de maison intelligente de TCL

HONG KONG, 26 décembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), une marque leader de l'électronique grand public et l'une des deux plus grandes marques de téléviseurs au monde, célèbre les fêtes de fin d'année en vous invitant à raviver la joie et le charme des moments de détente à la maison grâce à sa gamme innovante d'appareils de divertissement domestique et d'appareils domestiques intelligents. Alors que les familles se réunissent et que les esprits festifs se réveillent, les offres de TCL sont le complément parfait pour créer un foyer joyeux et sain, rempli d'expériences partagées et de merveilleux souvenirs pendant les fêtes de fin d'année.

Un divertissement à domicile exceptionnel pour toute la famille

Imaginez que vous regardiez la neige tomber dans la lueur de votre salon, en profitant du contraste extrême créé par le mini rétroéclairage LED du téléviseur TCL X955 QD-Mini LED, qui génère une image d'un réalisme saisissant. Cette merveille de grand écran, disponible dans des tailles allant jusqu'à 98", avec sa résolution supérieure 4K Ultra HD et ses technologies de pointe Mini LED, QLED et de gradation locale intégrale, transforme chaque film de Noël en un spectacle festif immersif. Sa capacité HDR Premium, qui offre une puissance stupéfiante de 5 000 nits, garantit une luminosité accrue et des teintes plus joyeuses pour les fêtes. La qualité d'image exceptionnelle est complétée par un Dolby Atmos immersif qui remplit votre espace des sons de la saison.

Pour ceux qui aiment la compétition conviviale en famille pendant les fêtes, le TCL C805, un téléviseur LED QD-Mini, est le cadeau idéal pour les amateurs de jeux vidéo de votre foyer. Le grand écran de 98 pouces et la résolution 4K Ultra HD donnent vie aux mondes virtuels avec une clarté à couper le souffle. Avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits, chaque jeu joué prend vie comme jamais auparavant. Les capacités HDR exhaustives de ce téléviseur améliorent vos sessions de jeu, les rendant suffisamment captivantes pour occuper les heures d'hiver.

Le TCL 98P745 vous donne accès à une expérience cinématographique sous votre propre toit à un prix abordable. Avec Dolby Vision et Dolby Atmos, ce téléviseur crée une scène immersive qui rivalise avec n'importe quel cinéma. Avec sa résolution 4K et plus d'un milliard de couleurs, la performance audio ONKYO 2.1 est tout aussi stellaire, garantissant que chaque soirée cinéma restera inoubliable. Le design élégant du P745 ajoute une touche de sophistication à votre décoration festive, ce qui en fait une partie intégrante de la transformation de votre maison pour Noël.

Respirez à pleins poumons ce Noël avec les climatiseurs de la série FreshIN

Pendant les fêtes de fin d'année, la maison est généralement remplie d'invités, ce qui fait qu'il est d'autant plus important de veiller à ce que l'environnement intérieur soit confortable et hygiénique. Recevez vos invités dans le confort de votre maison avec les climatiseurs de la série FreshIN de TCL, qui garantissent que l'air intérieur reste frais et sain pendant toute la durée des festivités. La technologie FreshIN+ 2.0 insuffle un air frais et sain à votre intérieur grâce à un échange d'air continu, tandis que le système de filtration à quatre couches le purifie, éliminant ainsi la sensation d'étouffement qui accompagne souvent les espaces saturés et créant une oasis de pureté pour les froides soirées d'hiver.

