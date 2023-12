Comemore a temporada de férias com a TCL: Desembrulhe o presente de um entretenimento singular e de um conforto doméstico elevado

Descubra a magia da temporada com as soluções avançadas de entretenimento e casa inteligente da TCL

HONG KONG, 25 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma marca líder em eletrônicos de consumo e a segunda maior marca de TV do mundo, está comemorando a temporada de festas convidando-o a reacender a alegria e o calor das férias em casa com sua inovadora linha de entretenimento doméstico e dispositivos domésticos inteligentes. À medida que as famílias se reúnem e os ânimos festivos se exaltam, as ofertas da TCL são o complemento perfeito para criar um lar feliz e saudável, repleto de experiências compartilhadas e lembranças maravilhosas durante a temporada de festas.

Entretenimento doméstico excepcional para toda a família

Imagine ver flocos de neve caindo no brilho de sua sala de estar, com o contraste extremo criado pela retroiluminação MiniLED na TV LED TCL X955 QDMini, gerando uma representação de imagem incrivelmente realista. Essa maravilha de tela grande, disponível em tamanhos de até 98", com sua resolução superior de 4K Ultra HD e as tecnologias de ponta MiniLED, QLED e escurecimento local de matriz completa, transforma todos os filmes de fim de ano em um espetáculo festivo imersivo. Seu recurso HDR Premium, que oferece até 5.000 nits, garante que as luzes brilhem com mais intensidade e que os tons festivos de fim de ano se sobressaiam com mais alegria. A excelente qualidade de imagem é complementada por um Dolby Atmos imersivo que preenche seu espaço com os sons da estação.

Para os que buscam uma competição familiar amigável durante as festas de fim de ano, aumente a emoção com a TCL C805, uma TV LED QDMini que é o melhor presente para os gamers da sua casa. A tela expansiva de 98 polegadas e a resolução 4K Ultra HD dão vida aos mundos virtuais com uma clareza de tirar o fôlego. Com uma taxa de atualização variável de 144 Hz e um brilho máximo de 1600 nits, cada jogo é trazido à vida como nunca antes. As abrangentes capacidades HDR desta TV elevam suas sessões de jogos, tornando-as envolventes o suficiente para passar as horas de inverno.

A TCL 98P745 é o seu ingresso para uma experiência cinematográfica acessível sob o seu próprio teto. Com Dolby Vision e Dolby Atmos, esta TV cria uma cena imersiva que rivaliza com qualquer cinema. Junto com sua resolução 4K e mais de um bilhão de cores, o desempenho de áudio ONKYO 2.1 também é excepcional, garantindo que cada noite de filme seja inesquecível. O design elegante da P745 adiciona um toque de sofisticação à decoração do seu feriado, tornando-se parte integrante da transformação natalina da sua casa.

Respire tranquilamente neste Natal com os condicionadores de ar da série FreshIN

Durante as festas de fim de ano, a casa geralmente fica cheia de convidados, o que torna ainda mais importante garantir que o ambiente interno seja confortável e higiênico. Receba seus convidados no conforto de sua casa com os condicionadores de ar da série FreshIN da TCL, que garantem que o ar interno permaneça fresco e saudável durante as festividades. A tecnologia FreshIN+ 2.0 revitaliza seu espaço com uma troca contínua de ar, enquanto o sistema de filtragem de quatro camadas o purifica, erradicando a sensação de "abafamento" que geralmente ocorre em espaços superlotados e criando um oásis limpo para as noites frias de inverno.

*A disponibilidade e as especificações do produto podem variar de acordo com a região. Para obter informações detalhadas, consulte os revendedores locais.

