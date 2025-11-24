Célébrons Noël ensemble : UGREEN donne vie aux moments qui rendent les fêtes inoubliables.

BERLIN, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche de la période de Noël, UGREEN met l'accent sur la convivialité avec son thème festif « Together Makes Christmas » (Ensemble faisons Noël). L'idée est simple : Noël prend tout son sens lorsque les gens sont réunis. Cela commence par les membres de la famille qui passent du temps ensemble et qui trouvent du réconfort en étant proches, et concerne également la gamme de produits UGREEN conçus pour fonctionner harmonieusement ensemble. Surtout, cela reflète la communauté grandissante des utilisateurs d'UGREEN, dont la confiance et la participation sont au cœur de ce que UGREEN célèbre en ce Noël.

Together Makes Christmas: UGREEN Powers the Moments That Define the Festive Season

Cette année, UGREEN invite chacun à se déconnecter pour se recentrer sur ceux qui vous entourent. Grâce à l'écosystème UGREEN, qui alimente et protège discrètement les appareils, chacun peut se concentrer sur l'essentiel : les conversations, la présence des proches et les moments partagés qui deviennent de vrais souvenirs.

Guidée par la conviction que la technologie doit renforcer les liens humains plutôt que de les distraire, UGREEN continue de combiner l'innovation et l'utilisation pratique au quotidien, en créant des produits qui rapprochent les gens de manière significative. Pour refléter cette réalité, UGREEN a élaboré un guide des cadeaux de Noël inspiré par les commentaires de clients réels, afin de permettre aux personnes de trouver des cadeaux utiles et fiables pour leurs proches, qui serviront encore longtemps après que les décorations auront été rangées.

Pour les familles, le UGREEN NASync DH2300 s'inscrit naturellement dans les traditions de Noël. De nombreuses familles se réunissent pour regarder des vidéos familiales ou des films de Noël, mais ne disposent pas toujours d'un endroit pratique pour les stocker. Grâce au DH2300, ces préoccupations disparaissent. Sa capacité de 60 To permet de conserver en toute sécurité tous les moments de Noël, les réunions de famille et les messages chaleureux , qui pourront facilement être revisionnés, transformant ainsi les souvenirs en une collection durable. Grâce à son interface intuitive, le DH2300 rend l'archivage et le partage numériques simples et accessibles à toutes les générations, même pour les grands-parents. Plus de 95% des utilisateurs ont loué sa facilité d'utilisation.

Pour les couples, le chargeur portable magnétique MagFlow de 10 000 mAh et de 25 W est un moyen petit mais pratique de montrer son attention. Il permet de garder les appareils des deux partenaires prêts à l'emploi, qu'ils soient en voyage, en déplacement ou simplement loin d'une prise de courant à la maison. Doté d'une charge rapide de 25 W et d'un câble USB-C de 30 W intégré, il allie commodité et utilité au quotidien. Plus de 90 % des utilisateurs de MagFlow pensent qu'il s'agit d'un cadeau attentionné et qu'il fait rapidement partie de la vie quotidienne de ceux qui l'emploient.

Pour les amis, le chargeur Nexode de 65 W avec câble USB-C rétractable transforme un accessoire de charge en un objet à partager. Son câble rétractable et sa forme compacte en font un compagnon idéal pour les voyages en groupe ou les rassemblements, encourageant le partage spontané. Grâce à une puissance totale de 65 W, il alimente facilement plusieurs appareils à la fois, ce qui permet de réunir les amis.

Et pour se faire plaisir personnellement, le hub USB-C 5-en-1 Revodok 105 est une récompense de fin d'année bien méritée. Il réunit cinq fonctions essentielles dans un seul appareil compact, aidant les utilisateurs à passer en douceur du travail au divertissement. Le hub simplifie les connexions quotidiennes, réduit l'encombrement des câbles et permet de ranger le bureau, ce qui signifie des moments de productivité qui se déroulent avec moins de difficultés et un esprit plus clair.

Pour prolonger la célébration, UGREEN s'associe également à des médias européens de premier plan pour lancer un concours de l'Avent, offrant des coffrets cadeaux quotidiens « Power-Up » tout au long du compte à rebours jusqu'à Noël.

UGREEN n'est pas qu'une technologie : la marque accompagne la création de moments qui comptent. À Noël, elle célèbre à la fois le progrès et la présence, en renforçant les liens qui rendent la saison si spéciale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site fr.ugreen.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829584/1920_1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg