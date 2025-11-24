Juntos hacemos la Navidad: UGREEN ilumina los momentos que definen la temporada festiva

BERLIN, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la Navidad a la vuelta de la esquina, UGREEN presenta su lema para estas fiestas: "Juntos hacemos la Navidad". Un mensaje sencillo que recuerda que la esencia de estas fechas está en reunirse. Comienza con los miembros de la familia compartiendo tiempo en la cercanía, y se extiende también a la gama de productos UGREEN, diseñada para funcionar a la perfección en conjunto. Sobre todo, refleja la creciente comunidad de usuarios de UGREEN, cuya confianza y participación son la esencia de lo que UGREEN celebra esta Navidad.

Together Makes Christmas: UGREEN Powers the Moments That Define the Festive Season

Este año, UGREEN invita a las personas a dejar de lado sus dispositivos y centrarse en quienes las rodean. Gracias al ecosistema de UGREEN, que mantiene los dispositivos encendidos y protegidos en segundo plano, los usuarios pueden disfrutar de conversaciones, compañía de sus seres queridos.

Guiados por la convicción de que la tecnología debe fortalecer la conexión humana en lugar de distraernos., en UGREEN seguimos combinando innovación con practicidad para el día a día, creando productos que acercan a las personas. Para reflejar esto, UGREEN ha elaborado una Guía de Regalos Navideños inspirada en las opiniones de nuestros clientes, que ayuda a encontrar regalos útiles y fiables para nuestros seres queridos.

Para las familias, el UGREEN NASync DH2300 se integra perfectamente en las tradiciones navideñas. Muchas familias se reúnen para ver vídeos familiares o películas navideñas, pero no siempre disponen de un lugar práctico para almacenarlos. Con el DH2300, estas preocupaciones desaparecen. Con una capacidad de 60 TB conserva de forma segura cada momento navideño, permitiendo revivirlos fácilmente. Gracias a su interfaz intuitiva, el DH2300 hace que el archivo y el intercambio digital sean sencillos y accesibles para todos los miembros de la familia. Más del 95% de los usuarios elogiaron su facilidad de uso.

Para las parejas, la batería externa magnética MagFlow de 10.000 mAh y 25 W es una forma práctica de demostrar cariño. Mantiene los dispositivos de ambos listos para usar, Con carga rápida de 25 W y un cable USB-C de 30 W integrado, combina comodidad con utilidad diaria. Más del 90% de los usuarios de MagFlow la consideran un buen regalo, y se convierte rápidamente en parte de la rutina diaria de quienes la usan.

Para los amigos, el cargador Nexode de 65 W con cable USB-C retráctil convierte un accesorio de carga en algo para compartir. Su cable retráctil y su diseño compacto lo hacen ideal para viajes. Con una potencia total de hasta 65 W en varios puertos, carga fácilmente varios dispositivos a la vez, uniendo a los amigos.

Y como capricho personal, el hub USB-C 5 en 1 Revodok 105 es un merecido regalo de fin de año. Este hub simplifica las conexiones diarias, reduce el desorden de cables y mantiene el escritorio ordenado, lo que se traduce en momentos de mayor productividad y tranquilidad.

Para prolongar aún más la celebración, UGREEN también se ha asociado con los principales medios de comunicación europeos para lanzar un sorteo navideño del Calendario de Adviento, que ofrecerá paquetes de regalo "Power-Up" diarios durante toda la cuenta atrás para Navidad.

UGREEN aspira a ser mucho más que tecnología. La marca busca acompañarte en la creación de momentos que realmente importan.

Para obtener más información, visite eu.ugreen.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829584/1920_1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg