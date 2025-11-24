Creare il Natale insieme: UGREEN dà energia ai momenti che definiscono la stagione delle feste

BERLINO, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, UGREEN abbraccia lo spirito di unione con il suo tema per le feste: "Creare il Natale insieme". L'idea è semplice: il Natale è completo quando le persone si riuniscono. Tutto inizia con i familiari che trascorrono del tempo insieme e trovano conforto nella vicinanza, e si estende anche alla famiglia di prodotti UGREEN, progettata per funzionare senza problemi come un insieme unico. Riflette soprattutto la crescente comunità di utenti UGREEN, la cui fiducia e partecipazione rappresentano il cuore di ciò che UGREEN celebra questo Natale.

Quest'anno UGREEN ci invita a mettere da parte i nostri dispositivi e a concentrarci su chi ci circonda. Grazie all'ecosistema UGREEN che mantiene i dispositivi alimentati e protetti in background, gli utenti possono godersi conversazioni, compagnia ed esperienze condivise che trasformano gli incontri in ricordi duraturi.

Nella convinzione che la tecnologia debba rafforzare la connessione umana anziché distrarla, UGREEN continua a combinare l'innovazione con la praticità d'uso quotidiana, creando prodotti che avvicinano le persone in modi significativi. Per riflettere questa esigenza, UGREEN ha creato una Guida ai regali di Natale ispirata al feedback reale dei clienti, aiutando le persone a trovare regali utili e affidabili per i propri cari, che continueranno a essere utilizzati anche dopo aver riposto le decorazioni.

Per le famiglie, l'UGREEN NASync DH2300 si integra naturalmente nelle tradizioni natalizie. Molte famiglie si riuniscono per guardare video di famiglia o film di Natale, ma non sempre hanno un posto comodo dove conservarli. Con il modello DH2300 queste preoccupazioni scompaiono. Grazie alla sua capacità di 60 TB, ogni momento natalizio, ogni riunione di famiglia e ogni messaggio caloroso vengono conservati in modo sicuro e facilmente rivisitati, trasformando i ricordi delle feste in una collezione duratura. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, DH2300 rende l'archiviazione e la condivisione digitale semplici e accessibili a tutte le generazioni. Oltre il 95% degli utenti ne ha elogiato la facilità d'uso e perfino i nonni possono sentirsi a proprio agio.

Per le coppie, il MagFlow Magnetic Power Bank da 10.000 mAh e 25 W è un modo piccolo, ma pratico, per dimostrare il proprio affetto. Mantiene i dispositivi di entrambi i partner sempre pronti all'uso, sia che siano in viaggio, fuori per la giornata o semplicemente lontani da una presa di corrente a casa. Dotato di ricarica rapida da 25 W e di un cavo USB-C da 30 W integrato, unisce praticità e utilità quotidiana. Oltre il 90% degli utenti di MagFlow lo ritiene un regalo premuroso che diventa rapidamente parte della vita quotidiana di chi lo utilizza.

Per gli amici, il caricabatterie Nexode da 65 W con cavo USB-C retrattile trasforma un accessorio di ricarica in una soluzione condivisibile. Il cavo retrattile e la forma compatta lo rendono il compagno perfetto per viaggi o riunioni di gruppo, incoraggiando la condivisione spontanea. Con una potenza di uscita totale fino a 65 W, alimenta facilmente più dispositivi contemporaneamente, riunendo gli amici.

E per un regalo personale, l'hub USB-C Revodok 105 "5 in 1" è un meritato premio di fine anno. Riunisce cinque funzioni essenziali in un unico dispositivo compatto, aiutando gli utenti a passare agevolmente dal lavoro all'intrattenimento. L'hub semplifica le connessioni quotidiane, riduce l'ingombro dei cavi e rende la scrivania più ordinata, quindi i momenti di produttività sono caratterizzati da meno attriti e una mente più lucida.

Per prolungare ulteriormente le feste, UGREEN collabora anche con i principali organi di stampa europei per lanciare un omaggio natalizio dell'Avvento, offrendo ogni giorno pacchetti regalo "Power-Up" per tutta la durata del calendario dell'Avvento, fino a Natale.

L'obiettivo di UGREEN è molto più che semplice tecnologia. Il marchio si impegna a essere un compagno nella creazione di momenti che contano davvero. Questo Natale, UGREEN celebra sia il progresso che la presenza, contribuendo a creare le connessioni che rendono questa stagione così speciale.

