Cell Impact é uma das empresas de tecnologia que cresce mais rapidamente na Suécia

KARLSKOGA, Suécia, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A necessidade de tecnologias verdes que possam resolver a crise climática aumentou acentuadamente. Isso se aplica principalmente à demanda por tecnologias de hidrogênio e fez da Cell Impact, fornecedora global de um componente fundamental para células de combustível, uma das empresas de crescimento mais rápido da Suécia.

É a Deloitte que está por trás da Sweden Technology Fast 50. Desde 2003, a empresa está entre as 50 empresas públicas e privadas de tecnologia que crescem mais rapidamente na Suécia. A vencedora será anunciada na quinta-feira, 24 de novembro, e a Cell Impact é uma das 50 que crescem com maior rapidez.

"A Cell Impact teve um forte aumento no faturamento nos últimos anos. Fabricamos placas de fluxo, que são um componente essencial para células de combustível e eletrolisadores. As células de combustível fornecem energia com zero emissões, mas a água e os eletrolisadores podem ser alimentados por energia renovável para criar hidrogênio verde. Estima-se que o hidrogênio responderá por 28% das necessidades globais de energia em 2050 e seja absolutamente crucial para a transição verde do sistema energético", disse Pär Teike, CEO da Cell Impact.

Há uma forte demanda por parte dos clientes atuais da Cell Impact, mas também há uma série de iniciativas políticas, como o Pacto Ecológico Europeu, que continuam a impulsionar a demanda pelas placas de fluxo da Cell Impact.

"Resolvemos o maior desafio do setor de hidrogênio. Temos uma técnica de conformação diferenciada, que chamamos de Cell Impact Forming™, que é econômica e escalável", disse Pär Teike.

A publicação final da Sweden Technology Fast 50, que anuncia a ordem da classificação, será realizada na próxima semana, e o vencedor será revelado na quinta-feira, 24 de novembro.

"É sempre interessante ver quais empresas entram na Sweden Technology Fast 50. Como de costume, as tendências para a lista deste ano refletem mudanças que vemos na sociedade em geral; por exemplo, várias empresas de tecnologia médica estão representadas e há um foco contínuo na sustentabilidade e nas tecnologias verdes. Também vemos mais setores do que nunca representados entre as empresas deste ano e uma gama de soluções inovadoras para ajudar a gerenciar os problemas que enfrentamos, tanto como sociedade quanto em nível pessoal", disse Ester Sundström, sócia e responsável pela Deloitte Sweden Technology Fast 50.

Por ocasião da Sweden Technology Fast 50, a Cell Impact produziu um curta-metragem que descreve o cenário do rápido aumento do faturamento da empresa. O filme está disponível em investor.cellimpact.com.

Para mais informações, entre em contato com:

Pär Teike, CEO

+46 73-024 06 84

[email protected]

Sobre a Sweden Technology Fast 50

A Sweden Technology Fast 50 reconhece as 50 empresas de tecnologia que crescem mais rapidamente na Suécia. A classificação baseia-se no crescimento da receita nos últimos quatro anos e inclui empresas públicas e privadas em todas as áreas de tecnologia, de software e hardware a ciências da vida, comunicações e tecnologias limpas. Saiba mais em fast50.se.

Sobre a Cell Impact

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrólise. A empresa desenvolveu e patenteou um método diferenciado para a conformação de alta velocidade, o Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico do que os métodos de conformação convencionais. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de conformação ecologicamente correta, que não consome água e utiliza muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market, e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa. Informações de contato: +46 8-528 00 399 ou [email protected].

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1888196/Cell_Impact_AB_Logo.jpg

FONTE Cell Impact AB

SOURCE Cell Impact AB