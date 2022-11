Cell Impact est l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Suède

KARLSKOGA, Suède, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le besoin de technologies vertes capables de résoudre la crise climatique a fortement augmenté. Cela vaut en particulier pour la demande en technologie de l'hydrogène. Cela a fait de Cell Impact, fournisseur mondial d'un composant clé pour les piles à combustible, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Suède.

C'est Deloitte qui est à l'origine du Sweden Technology Fast 50. Depuis 2003, l'entreprise classe les 50 entreprises technologiques privées et publiques à la croissance la plus rapide de Suède. Le gagnant sera annoncé le jeudi 24 novembre. Cell Impact fait partie des 50 entreprises à croissance rapide.

« Cell Impact a connu une forte augmentation de son chiffre d'affaires ces dernières années. Nous fabriquons des plaques d'écoulement qui sont un composant essentiel des piles à combustible et des électrolyseurs. Les piles à combustible fournissent de l'énergie sans émissions, mais l'eau et les électrolyseurs peuvent être alimentés par des énergies renouvelables pour créer de l'hydrogène vert. On estime que l'hydrogène représentera 28 % des besoins énergétiques mondiaux en 2050 et qu'il est absolument crucial pour la transition écologique du système énergétique », déclare Pär Teike, PDG de Cell Impact.

La demande est forte de la part des clients actuels de Cell Impact, mais il existe également un certain nombre d'initiatives politiques, telles que le Green Deal de l'UE, qui continuent à stimuler la demande pour les plaques d'écoulement de Cell Impact.

« Nous relevons le plus grand défi du secteur de l'hydrogène. Nous disposons d'une technique de formage unique que nous appelons Cell Impact Forming™ et qui est à la fois rentable et évolutive », explique Pär Teike.

La publication finale du Sweden Technology Fast 50, qui annonce l'ordre du classement, aura lieu la semaine prochaine et le gagnant sera révélé le jeudi 24 novembre.

« C'est toujours passionnant de voir quelles entreprises font partie du Sweden Technology Fast 50. Comme d'habitude, les tendances de la liste de cette année reflètent les changements que nous observons dans la société en général - par exemple, plusieurs entreprises de technologies médicales sont représentées et l'accent est mis sur la durabilité et les technologies vertes. Nous constatons également que plus de secteurs que jamais sont représentés parmi les entreprises de cette année, ainsi qu'une gamme de solutions innovantes pour aider à gérer les problèmes auxquels nous sommes confrontés, tant au niveau de la société qu'au niveau personnel », déclare Ester Sundström, partenaire et responsable du Deloitte Sweden Technology Fast 50.

À l'occasion du Sweden Technology Fast 50, Cell Impact a produit un court métrage qui décrit le contexte de l'augmentation rapide du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le film est disponible à l'adresse investor.cellimpact.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Pär Teike, PDG

+46 73-024 06 84

[email protected]

À propos de Sweden Technology Fast 50

Le Sweden Technology Fast 50 reconnaît les 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Suède. Le classement se fonde sur la croissance du chiffre d'affaires au cours des quatre dernières années et inclut des entreprises publiques et privées dans tous les domaines technologiques, des logiciels et du matériel aux sciences de la vie, aux communications et aux technologies propres. Pour en savoir plus, consultez le site fast50.se.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement avancées pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyse. La société a développé et breveté une méthode unique de formage à haute vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage conventionnelles. Le Cell Impact Forming (formage par impact de cellules) est une technologie de formage respectueuse de l'environnement qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée au Nasdaq First North Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller agréé (CA) de la société. Informations de contact : +46 8-528 00 399 ou [email protected].

