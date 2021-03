Cellebrite breidt het toonaangevende Enterprise Endpoint Intelligence-platform voor eDiscovery en bedrijfsonderzoeken uit

Naarmate de wereld steeds meer verandert in een hybride personeelsbestand waarbij werknemers overal buiten kantoor telewerken via hun computers en mobiele apparaten, leidt dat tot toenemende bezorgdheid van bedrijven over hoe om te gaan met cruciale problemen, zoals wangedrag van werknemers of het blootstellen van gevoelige gegevens. Endpoint Inspector biedt onderzoeksteams binnen bedrijven een efficiënte en externe manier om gegevens te verzamelen, waaronder bedrijfsdocumenten, logbestanden van applicaties en logbestanden van systemen om snellere en diepere gegevensanalyses uit te voeren en risico's te identificeren. Dit soort digitale onderzoekstechnologieën is van cruciaal belang voor industrieën zoals biowetenschappen, farmaceutica, financiële dienstverlening en verzekeringen, waar gevoelige gegevens een groot risico lopen.

"Met deze aankondiging van vandaag bewijst Cellebrite verder zijn toewijding om bedrijven te helpen hun inspanningen te versnellen om de manier waarop eDiscovery en bedrijfsonderzoeken worden uitgevoerd fundamenteel te hervormen met de realiteit van de huidige telewerkers", aldus Ken Basore, General Manager, Cellebrite Enterprise Solutions Business Unit. "We zijn verheugd om onze diensten, innovatie en leiderschap in de particuliere sector verder uit te breiden en onze bredere missie te bevorderen om organisaties te helpen gerechtigheid te versnellen en mensen te beschermen."

Veel concurrerende services die momenteel verkrijgbaar zijn missen een uitgebreid cloudgebaseerd aanbod of de analysemogelijkheden die nodig zijn om gegevens grondig op forensisch verantwoorde wijze te analyseren. Het toonaangevende geïntegreerde aanbod van Cellebrite, gecombineerd met Endpoint Inspector, biedt onderzoekers krachtige oplossingen die zich onderscheiden in het zakelijke onderzoeks- en eDiscovery-landschap door gebruikers de volgende mogelijkheden te bieden:

Veiligstellen met de mogelijkheid om gebruikers en verzoeken te authenticeren

Beoordelen door bestanden live in realtime te bekijken op een systeem op afstand

Verzamelen door bestanden te verzamelen die van belang zijn en veilig op één plek op te slaan

Analyseren door een volledige analyse van alle bestanden uit te voeren, wat leidt tot bruikbare informatie in het onderzoek

Voor onderzoeken naar praktijksituaties zoals IP-diefstal, wangedrag van werknemers en fraude, maakt het Endpoint Intelligence Platform van Cellebrite het mogelijk om snel actie te ondernemen en verdere schade voor het bedrijf te voorkomen. Endpoint Inspector biedt onderzoekers de server, de endpoint-software en de licentie om onderzoeken uit te voeren en elimineert de cruciale vertraging in tijd en kosten die nodig zijn om laptops fysiek naar centrale locaties te verzenden om de gegevens die van belang zijn van die laptops te verzamelen.

Kijk voor meer informatie over het beschermen van bedrijfsactiva en het onderbouwen van civiele zaken op Cellebrite Enterprise Solutions online.

Over Cellebrite

Cellebrite heeft als missie om zijn klanten in staat te stellen levens te beschermen en te redden, gerechtigheid te versnellen en de privacy te behouden in gemeenschappen over de hele wereld. Wij zijn de wereldleider op het gebied van digitale informatie-oplossingen voor de publieke en private sector en help bedrijven de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken te beheersen door informatieprocessen te stroomlijnen. Het digitale informatieplatform en de oplossingen van Cellebrite, vertrouwd door duizenden toonaangevende agentschappen en bedrijven in meer dan 140 landen, transformeren de manier waarop klanten gegevens verzamelen, beoordelen, analyseren en beheren in wettelijk gesanctioneerde onderzoeken. Kijk voor meer informatie over ons op www.cellebrite.com of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.

Contact:

Olga Shmuklyer, SVP

Fusion PR

Mobiel: (917) 715-0329

[email protected]

Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite

Mobiel: +1 609 502 6889

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1475654/Cellebrite_Enterprise_Intelligence_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

Related Links

https://www.cellebrite.com/en/home/



SOURCE Cellebrite