Cellebrite expande a plataforma líder do setor empresarial, Endpoint Intelligence, para eDiscovery e investigações corporativas

O Endpoint Inspector permite que os investigadores corporativos coletem e analisem de forma holística as provas digitais e consolidem a inteligência acionável em um só lugar. Para as equipes de investigação corporativa que adotam o Endpoint Inspector, com o H2 2021, a Cellebrite expandirá ainda mais seus recursos de coleta remota para dispositivos móveis, criando uma solução de inteligência de endpoint tudo-em-um sem precedentes.

À medida que o mundo se transforma em uma força de trabalho híbrida remota, os funcionários acessam seus computadores e dispositivos móveis em qualquer lugar fora do escritório, levando a maiores preocupações das empresas sobre como lidar com questões críticas, como má conduta dos funcionários ou exposição de dados sensíveis. O Endpoint Inspector oferece às equipes de investigação corporativa uma forma eficiente e remota de coletar dados, incluindo documentos comerciais, registros de aplicativos e registros de sistemas para executar análises de dados mais rápidas e mais profundas e identificar riscos. Esses tipos de tecnologias de investigação digital são críticos para setores como ciências da vida, produtos farmacêuticos, serviços financeiros e seguros, onde dados sensíveis estão extremamente em risco.

"O anúncio do marco de hoje é mais uma prova do compromisso da Cellebrite de ajudar as corporações a acelerar seus esforços para remodelar fundamentalmente a forma como a eDiscovery e as investigações corporativas são conduzidas com a realidade da força de trabalho remota", declarou Ken Basore, gerente geral da unidade de negócios da Cellebrite Enterprise Solutions. "Estamos entusiasmados em expandir ainda mais nossos serviços, inovação e liderança no setor privado e avançar nossa missão mais ampla de ajudar as empresas a acelerar a justiça e manter as pessoas seguras."

Muitos serviços concorrentes no mercado não possuem ofertas abrangentes baseadas em nuvem ou os recursos analíticos necessários para analisar minuciosamente os dados de forma criteriosamente sólida. As ofertas integradas da Cellebrite líderes do setor, combinadas com o Endpoint Inspector, oferecem aos investigadores soluções poderosas que se destacam no cenário de investigação e eDiscovery, permitindo aos usuários:

Assegurar com a capacidade de autenticar usuários e solicitações

Visualizar ao analisar arquivos ao vivo em tempo real em um sistema remoto

Coletar ao acumular arquivos de interesse e armazenar com segurança em um único lugar

Analisar ao realizar uma análise completa de todos os arquivos, resultando em inteligência acionável na investigação

Para investigações sobre o uso de casos como roubo de IP, má conduta dos funcionários e fraude, a plataforma Endpoint Intelligence da Cellebrite permite a tomada de ações rápidas e a prevenção de danos adicionais à empresa. O Endpoint Inspector oferece aos usuários o servidor, o software da endpoint e a licença para que os examinadores realizem investigações e eliminem o tempo crítico e o custo necessários para enviar laptops a locais físicos para coleta de dados digitais.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite é permitir que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade nas comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de inteligência digital para os setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas por meio da simplificação dos processos de inteligência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 140 países, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, avaliam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.

