Cellebrite erweitert branchenführende Enterprise Endpoint Intelligence-Plattform für eDiscovery und Unternehmensuntersuchungen

Endpoint Inspector ermöglicht es Ermittlern in Unternehmen, digitale Beweise ganzheitlich zu sammeln und zu analysieren und verwertbare Informationen an einem Ort zu konsolidieren. Für Ermittlungsteams in Unternehmen, die Endpoint Inspector einsetzen, wird Cellebrite in der zweiten Jahreshälfte 2021 seine Remote-Sammelfunktionen auf mobile Geräte ausweiten und damit eine noch nie dagewesene All-in-One-Lösung für Endpoint Intelligence schaffen.

Weltweit geht der Trend zu hybriden, dezentralen Belegschaften. Mitarbeiter greifen auch außerhalb des Büros auf ihre Computer und mobilen Geräte zu. In den Unternehmen wächst damit die Besorgnis, ob adäquat mit kritischen Problemen wie dem Fehlverhalten von Mitarbeitern oder der Preisgabe sensibler Daten umgegangen wird. Endpoint Inspector bietet Untersuchungsteams in Unternehmen einen effizienten und standortunabhängigen Weg, Daten einschließlich Geschäftsdokumenten, Anwendungsprotokollen und Systemprotokollen zu sammeln, um eine schnellere und tiefere Datenanalyse durchzuführen und Risiken zu identifizieren. Diese Art von digitalen Untersuchungstechnologien sind entscheidend für Branchen wie Biowissenschaften, Pharmazie, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, in denen sensible Daten extrem gefährdet sind.

„Die heutige Ankündigung dieses Meilensteins ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Cellebrite. Wir wollen Unternehmen dabei helfen, eDiscovery und Unternehmensuntersuchungen grundlegend zu verändern und dabei die Realitäten der heutigen Remote-Mitarbeiter zu berücksichtigen", sagte Ken Basore, General Manager, Cellebrite Enterprise Solutions Business Unit. „Wir freuen uns darauf, unsere Dienstleistungen, Innovationen und unsere Führungsrolle im privaten Sektor weiter auszubauen und Organisationen mit rechtssicheren, schnellen Lösungen für mehr Sicherheit in ihren Belegschaften zu unterstützen."

Vielen konkurrierenden Diensten auf dem Markt fehlt es an umfassenden Cloud-basierten Angeboten oder an den Analysefunktionen, die für eine gründliche und forensisch fundierte Datenanalyse erforderlich sind. Die branchenführenden integrierten Angebote von Cellebrite in Kombination mit Endpoint Inspector bieten Ermittlern leistungsstarke Lösungen für Unternehmensuntersuchungen und eDiscovery. Die Vorteile für Benutzer:

Mehr Sicherheit durch die Möglichkeit, Benutzer und Anfragen zu authentifizieren

Vorschau und Überprüfung von Dateien live in Echtzeit auf einem entfernten System

Sammeln von relevanten Dateien und sicheres Speichern an einem zentralen Ort

Vollständige Analysen aller Dateien auf verwertbare Ermittlungserkenntnisse

Bei Ermittlungen rund um Anwendungsfälle wie IP-Diebstahl, Fehlverhalten von Mitarbeitern und Betrug ermöglicht die Endpoint Intelligence Platform von Cellebrite ein schnelles Handeln und verhindert weiteren Schaden für das Unternehmen. Endpoint Inspector stellt den Anwendern den Server, die Endpunktsoftware und die Lizenz zur Verfügung, damit die Prüfer ihre Untersuchungen durchführen können. Die kritische Zeitverzögerung und die Kosten für den Versand von Laptops an physische Standorte zur digitalen Datenerfassung entfallen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Unternehmensvermögen schützen und Zivilprozesse stärken können, besuchen Sie Cellebrite Enterprise Solutions online.

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite unterstützt seine Kunden dabei, Leben zu retten, juristische Vorgänge zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu schützen. Wir sind der weltweit führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor. Mit optimierten Intelligence-Prozessen unterstützen wir Organisationen bei der Bewältigung der Komplexität rechtlich sanktionierter digitaler Ermittlungen. Tausende führende Behörden und Unternehmen in mehr als 140 Ländern vertrauen auf die Digital-Intelligence-Plattform und -Lösungen von Cellebrite – für eine ganz neue Art, bei gesetzlich sanktionierten Ermittlungen Daten zu sammeln, zu überprüfen, zu analysieren und zu verwalten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Cellebrite_UFED.

Kontakt:

Olga Shmuklyer, SVP

Fusion PR

Mobil: (917) 715-0329

[email protected]

Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite

Mobil: +1 609 502 6889

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1475654/Cellebrite_Enterprise_Intelligence_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

Related Links

https://www.cellebrite.com/en/home/



SOURCE Cellebrite