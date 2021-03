Cellebrite élargit sa plateforme intelligente de protection des terminaux d'entreprise pour l'eDiscovery et les enquêtes en entreprise

Endpoint Inspector permet aux enquêteurs en entreprise de recueillir et d'analyser de façon holistique des preuves numériques et de regrouper des renseignements utiles en un seul endroit. Pour les équipes d'enquête en entreprise qui adopteront Endpoint Inspector au cours du deuxième semestre de 2021, Cellebrite étendra davantage ses capacités de collecte à distance aux appareils mobiles, créant une solution intelligente tout-en-un et sans précédent pour les terminaux.

Alors que le monde s'adapte à une main-d'œuvre hybride à distance, les employés accèdent à leurs ordinateurs et à leurs appareils mobiles de partout à l'extérieur du bureau, ce qui suscite des préoccupations accrues de la part des entreprises sur la façon de traiter des questions critiques comme l'inconduite des employés ou la divulgation de données sensibles. Endpoint Inspector fournit aux équipes d'enquête en entreprise un moyen efficace et à distance de recueillir des données, y compris des documents d'affaires, des registres d'application et des registres de systèmes, afin d'effectuer une analyse des données plus rapide et plus approfondie et de cerner les risques. Ces types de technologies d'enquête numérique sont essentiels au sein de secteurs comme les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les services financiers et les assurances, où les données sensibles sont exposées à très grand risque.

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre preuve de l'engagement de Cellebrite à aider les entreprises à accélérer leurs efforts pour remodeler fondamentalement la façon dont l'eDiscovery et les enquêtes en entreprise sont menées, en tenant compte des réalités de la main-d'œuvre actuelle qui travaille à distance, a déclaré Ken Basore, directeur général, unité commerciale des solutions pour les professionnels de Cellebrite. Nous sommes heureux d'élargir davantage nos services, nos innovations et notre leadership dans le secteur privé, et de faire progresser notre mission plus générale qui consiste à aider les organisations à accélérer le processus judiciaire et à assurer la sécurité de la population. »

De nombreux services concurrents sur le marché ne disposent pas d'offres complètes basées sur le cloud ou des capacités d'analyse nécessaires pour analyser en profondeur les données d'une manière sûre sur le plan judiciaire. Combinées à Endpoint Inspector, les offres intégrées de pointe de Cellebrite mettent à la disposition des enquêteurs des solutions puissantes qui se démarquent dans le paysage des enquêtes en entreprise et de l'eDiscovery en permettant aux utilisateurs de faire ce qui suit :

Assurer la sécurité grâce à la capacité d'authentifier les utilisateurs et les demandes;

Prévisualiser les fichiers en temps réel à partir d'un système distant;

Recueillir en accumulant les fichiers d'intérêt et en les stockant de façon sécuritaire en un seul endroit;

Analyser en effectuant une analyse complète de tous les dossiers, produisant des renseignements exploitables dans le cadre de l'enquête.

En ce qui concerne les enquêtes portant sur des cas d'utilisation comme le vol de propriété intellectuelle, l'inconduite d'un employé et la fraude, la plateforme intelligente de protection des terminaux de Cellebrite permet de prendre rapidement des mesures et d'éviter d'autres dommages à l'entreprise. Endpoint Inspector fournit aux utilisateurs le serveur, le logiciel de protection des terminaux et la licence permettant aux examinateurs de mener des enquêtes et d'éliminer le délai critique ainsi que les coûts nécessaires pour expédier les ordinateurs portables à différents endroits physiques pour la collecte de données numériques.

Pour en savoir plus sur la façon de protéger les actifs de votre entreprise et de renforcer les affaires civiles, consultez le site de Cellebrite Enterprise Solutions.

À propos de Cellebrite

Cellebrite a pour mission d'aider ses clients à protéger et à sauver des vies, d'accélérer le processus judiciaire et de préserver la confidentialité dans les collectivités du monde entier. L'entreprise est le leader mondial des solutions de renseignements numériques pour les secteurs public et privé. Elle permet aux entreprises de maîtriser les complexités des enquêtes numériques légalement autorisées en rationalisant les processus de renseignement. Bénéficiant de la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans plus de 140 pays, la plateforme et les solutions de renseignement numérique de Cellebrite transforment la façon dont les clients recueillent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement autorisées. Pour en savoir plus, consultez le site www.cellebrite.com ou suivez l'entreprise sur Twitter (@Cellebrite_UFED).

Contact :

Olga Shmuklyer, vice-présidente principale

Fusion PR

Téléphone : (917) 715-0329

[email protected]

Adam Jaffe, vice-président des communications internationales, Cellebrite

Téléphone : +1 609 502 6889

[email protected]

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1475654/Cellebrite_Enterprise_Intelligence_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

Related Links

https://www.cellebrite.com/en/home/



SOURCE Cellebrite