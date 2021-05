Cellebrite brengt nieuwe Pathfinder uit, ontworpen voor veilige integratie en beheer en om bruikbare inzichten te verkrijgen ten behoeve van missie- en onderzoeksdoelstellingen

Pathfinder maakt gebruik van AI en machine learning om onderzoekseenheden in staat te stellen digitale gegevens efficiënt en effectief te verwerken met geavanceerde mogelijkheden voor filteren, categoriseren, taggen en analyseren. Pathfinder is ontworpen om snel aanknopingspunten aan het licht te brengen en identificeert nieuwe inzichten en verbanden gedurende het onderzoek.

Pathfinder 8.6 neemt nu gegevens op uit een breder scala aan bronnen, waaronder mobiele telefoons, computers, CDR's en meer. Onderzoekers en analisten kunnen de gegevensverwerking automatiseren en intuïtief gestructureerde en ongestructureerde gegevens doorzoeken om de nodige antwoorden te vinden in een gemakkelijk te begrijpen formaat. De nieuwe release biedt instanties ook verbeterde mogelijkheden voor samenwerking tussen eenheden en externe partners.

Belangrijkste gegevens release Pathfinder 8.6:

Vereenvoudigde weergave van communicatie, eengemaakt over alle kanalen:

over alle kanalen: Bekijk de digitale voetafdruk van een persoon op een intuïtieve manier met de nieuwe Simple View



Eén coherente informatiestroom om teksten, beelden, filmpjes en documenten te bekijken



Locaties van Wi-Fi-netwerken identificeren via een nieuwe verrijkte kaartweergave

Verbeterde analysemogelijkheden over meerdere gegevenstypes heen:

over meerdere gegevenstypes heen: Ontdek kruisverbanden tussen cases met de nieuwe mogelijkheid om gemeenschappelijke identifiers tussen twee of meer cases te markeren en zodoende de onderzoeksworkflows te verbeteren



Automatisch case-specifieke onderwerpen detecteren en categoriseren in al het digitale bewijsmateriaal



Optimaliseer de efficiëntie van uw onderzoek met de onlangs vrijgegeven mogelijkheid van videoanalyse op maat



Een vogelperspectief om verbanden te identificeren met behulp van een linkgrafiek

Samenwerken met interne afdelingen en systemen, en externe agentschappen om:

met interne afdelingen en systemen, en externe agentschappen om: Casegegevens te delen tussen eenheden en agentschappen om de continuïteit van het onderzoek te waarborgen en de samenwerking te stroomlijnen



Te werken als een enkel team met datatags en virtuele dashboards



Rapporten met ingebouwde sjablonen te genereren ten behoeve van de betrokken partijen bij het onderzoek en om de zaak vooruit te helpen

"Ons doel is om instanties te voorzien van het toonaangevende Digital Intelligence Investigative Platform om de manier waarop zij werken af te stemmen op het digitale tijdperk met het oog op het beschermen en redden van levens, snellere gerechtigheid en gegevensbescherming", aldus Ori Nurick, EVP, Product Management, Cellebrite. "De nieuwste Pathfinder vormt een belangrijke stap in deze evolutie. Onderzoekers over de hele wereld zullen de toenemende complexiteit van misdrijven sneller en optimaal kunnen aanpakken, terwijl ze digitaal bewijs analyseren en beheren om verdachten te identificeren en snel cases op te bouwen."

Cellebrite Pathfinder 8.6 is nu beschikbaar. Meer informatie vindt u op Cellebrite.com

Over Cellebrite

Cellebrite heeft als missie om zijn klanten in staat te stellen levens te beschermen en te redden, gerechtigheid te versnellen en de privacy te beschermen in gemeenschappen over de hele wereld. Wij zijn de wereldleider op het gebied van digitale informatie-oplossingen voor de publieke en overheidssector en helpen bedrijven de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken te beheersen door informatieprocessen te stroomlijnen. Het digitale informatieplatform en de oplossingen van Cellebrite krijgen het vertrouwen van duizenden toonaangevende instanties en bedrijven in meer dan 140 landen en transformeren de manier waarop klanten gegevens verzamelen, beoordelen, analyseren en beheren in wettelijk toegestane onderzoeken. Kijk voor meer informatie over ons op www.cellebrite.com of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.

