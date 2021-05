Cellebrite revela lançamento da nova Pathfinder, desenvolvida para integrar, gerenciar e promover com segurança percepções acionáveis a partir de dados para cumprir objetivos de missão e investigação

A Pathfinder 8.6 agora capta dados de uma gama mais ampla de fontes, incluindo telefones celulares, computadores, CDRs e muito mais. Os investigadores e analistas podem automatizar o processamento de dados e consultar intuitivamente dados estruturados e não estruturados para encontrar as respostas que necessitam em formatos fáceis de entender. O novo lançamento também oferece recursos aprimorados para que haja colaboração entre unidades e parceiros externos das agências.

Destaques do lançamento da Pathfinder 8.6:

Visualização simplificada e unificada das comunicações em todos os canais:

em todos os canais: Visualize a pegada digital da pessoa, de forma intuitiva, com uma nova visualização simples



Um fluxo coerente de informações para analisar textos, imagens, vídeos e documentos



Identifique locais de redes sem fio por meio de uma nova visualização aprimorada de mapas

Recursos de análise ampliados em vários tipos de dados:

em vários tipos de dados: Descubra conexões entre casos diferentes com a nova capacidade de destacar identificadores comuns entre dois ou mais casos a fim de melhorar os fluxos de trabalho das investigações



Detecte e categorize automaticamente tópicos específicos de cada caso em todas as provas digitais



Otimize a eficiência de sua investigação com a capacidade divulgada recentemente de adaptar análises de vídeo



Visualização aérea para identificar conexões usando um gráfico de links

Colabore com departamentos e sistemas internos e com agências externas para:

com departamentos e sistemas internos e com agências externas para: Compartilhar dados de casos entre todas as unidades e agências a fim de manter a continuidade da investigação e agilizar a colaboração



Trabalhar como uma equipe unificada com tags de dados e painéis virtuais



Gerar relatórios com modelos integrados para atender às partes interessadas da investigação e progredir no caso

"Nosso objetivo é oferecer às agências a plataforma de investigação de inteligência digital líder do setor para trazer a forma como trabalham para a era digital, com o objetivo de proteger e salvar vidas, acelerar a justiça e preservar a privacidade dos dados", disse Ori Nurick, vice-presidente executivo de gestão de produtos da Cellebrite. "O lançamento mais recente da Pathfinder é um passo importante nessa evolução e permitirá que investigadores do mundo todo acelerem e otimizem a forma como abordam as crescentes complexidades dos crimes, ao mesmo tempo que analisam e gerenciam evidências digitais para identificar suspeitos e construir casos rapidamente."

A Cellebrite Pathfinder 8.6 já está disponível atualmente. Para mais informações, acesse Cellebrite.com

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite é permitir que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade nas comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital para os setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas por meio da simplificação dos processos de inteligência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 140 países, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, avaliam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.

Contato para a imprensa:

Adam Jaffe

vice-presidente de comunicações globais

[email protected]

+1 973 206 7643

