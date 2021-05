Cellebrite dévoile la nouvelle version de Pathfinder, conçue pour intégrer, gérer et générer des informations exploitables à partir des données afin de répondre aux objectifs des missions et des enquêtes

Pathfinder utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour permettre aux unités d'enquête de traiter les données numériques de manière efficace et efficiente grâce à des capacités avancées de filtrage, de catégorisation, d'étiquettage et d'analyse. Conçu pour découvrir et faire remonter rapidement les pistes, Pathfinder identifie de nouvelles idées et de nouveaux liens tout au long de l'enquête.

Pathfinder 8.6 ingère désormais des données provenant d'un plus grand nombre de sources, dont les téléphones portables, les ordinateurs, les CDR, etc. Les enquêteurs et les analystes peuvent automatiser le traitement des données et interroger intuitivement des données structurées et non structurées pour trouver les réponses dont ils ont besoin dans des formats faciles à comprendre. La nouvelle version offre également aux agences des capacités améliorées de collaboration entre les unités et les partenaires extérieurs.

Points forts de la version 8.6 de Pathfinder :

Vue simplifiée des communications, unifiée sur tous les canaux :

sur tous les canaux : Visualisez l'empreinte numérique d'une personne de manière intuitive grâce à la nouvelle vue simple



Un flux d'informations cohérent pour examiner les textes, les images, les vidéos et les documents



Identifier les emplacements des réseaux Wi-Fi grâce à une nouvelle vue cartographique enrichie

Capacités d'analyse améliorées pour de multiples types de données :

pour de multiples types de données : Découvrez les liens entre les affaires grâce à la nouvelle possibilité de mettre en évidence les identifiants communs à deux ou plusieurs affaires afin d'améliorer les flux de travail d'enquête



Détecter et classer automatiquement les sujets spécifiques à une affaire dans toutes les preuves numériques



Optimisez l'efficacité de votre enquête grâce à la nouvelle fonction de personnalisation de l'analyse vidéo



Vue d'ensemble pour identifier les connexions à l'aide d'un graphe de liens

Collaborer avec les départements et les systèmes internes, ainsi qu'avec les agences externes pour :

avec les départements et les systèmes internes, ainsi qu'avec les agences externes pour : Partager les données relatives aux affaires entre les unités et les agences afin de maintenir la continuité des enquêtes et de rationaliser la collaboration



Travaillez en tant qu'équipe unifiée avec des balises de données et des tableaux de bord virtuels



Générer des rapports à l'aide de modèles intégrés pour servir les parties prenantes de l'enquête et faire progresser le dossier

« Notre objectif est de fournir aux agences la plate-forme d'investigation d'intelligence numérique leader du secteur pour transformer leur façon de travailler à l'ère numérique afin de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité des données », a déclaré Ori Nurick, vice-président exécutif de la gestion des produits chez Cellebrite. « La dernière version de Pathfinder est une étape importante de cette évolution, et elle permettra aux enquêteurs du monde entier d'accélérer et d'optimiser la façon dont ils abordent la complexité croissante des crimes, tout en analysant et en gérant les preuves numériques afin d'identifier les suspects et de monter des dossiers rapidement. »

Cellebrite Pathfinder 8.6 est actuellement disponible. Pour en savoir plus, consultez le site Cellebrite.com.

