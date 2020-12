Cellebrite présente la toute première solution tout-en-un pour le tri et la collecte de données à partir d'ordinateurs Windows et Apple

Digital Collector fait appel au renseignement numérique pour accélérer l'obtention de résultats d'enquêtes

TYSONS CORNER, Virginie, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite, le leader mondial des solutions de veille numérique pour le secteur public et le secteur privé, a annoncé aujourd'hui le lancement, dès le premier trimestre 2021, de Digital Collector, un outil puissant et complet de triage et de collecte de données pour les ordinateurs Windows et Apple. Autrefois connu sous le nom de MacQuisition, conçu par BlackBag, cette nouvelle version du célèbre outil comprend toutes les fonctionnalités les plus reconnues sur lesquelles les clients ont appris à compter et est désormais compatible avec Windows, en plus de proposer des capacités supplémentaires qui font de Digital Collector l'outil d'investigation informatique le plus complet de l'industrie pour les enquêteurs des forces de l'ordre et du secteur privé.

La nouvelle solution est conçue pour les enquêteurs qui veulent obtenir des données en direct, qui veulent les trier rapidement, ou qui ont recours à l'imagerie judiciaire, sans utiliser pour autant de multiples logiciels. Digital Collector jouera un rôle crucial pour les enquêteurs qui travaillent sur différents types de dossier, qu'il soit question de vol de propriété intellectuelle, de crimes financiers, d'exploitation et traite d'enfants, d'attaques terroristes planifiées, et plus encore.

Digital Collector pour les ordinateurs Windows et Apple offre les fonctions suivantes :

Amorçage d'investigation : même si un système est éteint, vous pouvez forcer l'amorçage dans son environnement protégé pour procéder aux fonctions de triage ou d'imagerie

même si un système est éteint, vous pouvez forcer l'amorçage dans son environnement protégé pour procéder aux fonctions de triage ou d'imagerie Collecte en direct : dans les systèmes activés et accessibles, vous pouvez exécuter Digital Collector en direct pour trier et obtenir les éléments ciblés

dans les systèmes activés et accessibles, vous pouvez exécuter Digital Collector en direct pour trier et obtenir les éléments ciblés Triage : en direct ou en forçant l'entrée, vous pouvez inspecter l'ordinateur en filtrant son contenu par métadonnées ou mots-clés

: en direct ou en forçant l'entrée, vous pouvez inspecter l'ordinateur en filtrant son contenu par métadonnées ou mots-clés Imagerie ciblée : choisissez de recueillir des catégories prédéterminées ou des fichiers sélectionnés par l'utilisateur à partir du triage

choisissez de recueillir des catégories prédéterminées ou des fichiers sélectionnés par l'utilisateur à partir du triage Imagerie judiciaire : recueillez une image complète du système – incluant son contenu supprimé et non attribué – dans des formats standardisés au sein de l'industrie

« Nous sommes ravis de proposer Digital Collector à nos clients responsables d'enquêtes au sein des forces de l'ordre ou du secteur privé », a déclaré Ori Nurick, vice-président directeur de la gestion des produits chez Cellebrite. « Le fait d'inclure Digital Collector dans notre vaste sélection de solutions de renseignement numérique offre à nos clients un surcroît de valeur, et un outil unique sur lequel ils peuvent compter pour la collecte et l'analyse efficace de données informatiques sur les plateformes Windows et Apple. »

Le lancement prochain de Digital Collector constituera la première phase d'une série de dévoilements de nouvelles capacités d'accès et d'analyse, planifiés par Cellebrite au cours du premier semestre de 2021. Les futures mises à jour seront axées sur la facilité d'utilisation, les capacités de collecte à distance et l'intégration d'une interface API aux solutions existantes de renseignement numérique de Cellebrite.

Les utilisateurs actuels de MacQuisition équipés de périphériques SSD pourront installer le nouveau Digital Collector sur leurs appareils dès qu'il sera disponible au début de 2021. Pour de plus amples renseignements sur le Digital Collector de Cellebrite, rendez-vous sur le site Cellebrite.com .

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le leader mondial des partenariats avec des organisations publiques et privées pour transformer la façon dont elles gèrent les renseignements numériques dans les enquêtes afin d'accélérer les processus judiciaires et d'assurer la confidentialité des données. Nous aidons les organisations à maîtriser les complexités des enquêtes numériques sanctionnées par la loi grâce à une suite logicielle et à des services primés qui harmonisent les flux de travail des enquêtes et gèrent le renseignement numérique. Cellebrite travaille avec les leaders de l'industrie pour les aider à protéger le public et les actifs avec efficacité et transparence. Ayant gagné la confiance de milliers de grandes agences et entreprises dans plus de 150 pays, Cellebrite aide ses clients à accomplir la mission commune qui consiste à protéger et à sauver des vies. Pour en savoir plus, visitez notre site www.cellebrite.com ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite_UFED.

