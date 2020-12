Centric Software® ouvre la voie du Social PLM

En réponse aux besoins croissants des équipes en matière de connexion à distance et de collaboration active au sein d'écosystèmes virtuels, Centric est le premier et le seul fournisseur PLM à proposer une fonctionnalité étendue de chat en ligne, appelée à fonctionner avec de multiples plateformes, en vue de favoriser la collaboration entre professionnels.

Centric PLM v7.2 intègre Conversations, un fil de discussion officiel servant à échanger sur les divers aspects des produits mis au point dans Centric PLM. La nouvelle version v7.2 constitue également la toute première intégration à Slack, outil de communication entre équipes, leader du marché. Avec Slack, les utilisateurs interagissent et échangent de manière informelle, en temps réel, sur les mises à jour produit sans quitter l'environnement PLM, avec la possibilité d'utiliser des fonctionnalités classiques de messagerie instantanée, notamment les @mentions et les pièces jointes. Parmi les nombreuses autres solutions de messagerie d'entreprise, Slack est une première étape. De futures intégrations sont envisagées avec Microsoft Teams, Google Workspace, We Chat, DingTalk, etc.

« Avec l'essor du télétravail, la croissance des entreprises et leur expansion dans différentes zones géographiques, la fluidité des échanges devient un enjeu de taille », déclare Ron Watson, vice-président du développement produit de Centric Software. « La toute dernière version de Centric PLM introduit des fonctionnalités sociales favorisant une collaboration fluide, spontanée et intuitive entre les différentes équipes et leurs membres. L'intégration Slack et notre fonctionnalité Conversations, totalement repensée, visent à améliorer la fluidité, l'efficacité, la créativité et la vitesse d'exécution du développement et des lancements de produits. »

V7.2 marque l'introduction de nombreuses innovations 3D dans Centric PLM. Tous les utilisateurs peuvent désormais créer de nouveaux matériaux 3D dans Centric, en puisant dans les différents éléments déjà existants. Des avatars en 3D enrichissent les ressources digitales de Centric : les concepteurs et les développeurs produit ont la possibilité d'importer et d'enregistrer ces avatars dans les différentes bibliothèques disponibles dans Centric PLM.

« Centric continue d'améliorer ses fonctionnalités 3D, et fait bénéficier un spectre plus large d'utilisateurs d'une meilleure vue d'ensemble des produits, tissus, drapés et textures, essentiels à la prise de décision dans le nouvel écosystème virtuel de gestion du cycle de vie. Aujourd'hui, l'usage des nouveaux outils de conception virtuels gagne du terrain et les équipes doivent pouvoir avancer sans dépendre ni des concepteurs 3D, ni des applications spécialisées », explique Ron Watson. « En créant des matériaux dans Centric, par exemple, les équipes de développement produit alimentent directement l'interface digitale 3D. L'ajout de bibliothèques d'avatars en 3D écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la transformation digitale, et étoffe la gamme de ressources 3D prises en charge par Centric. »

« Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de la toute dernière version de Centric 8 PLM », poursuit Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Les points forts de cette version sont l'ergonomie et la collaboration sociale. Nous sommes les premiers dans le secteur du PLM à lancer une intégration à Slack étendue et sophistiquée. Des intégrations à d'autres plateformes de messageries courantes sont envisagées. Nos clients évoluent au sein d'un marché en mutation rapide, en particulier avec l'essor du télétravail. Nos innovations visent à répondre à leurs principales priorités et enjeux. »

Centric 8 v7.2 comprend également une série d'autres innovations et montées en puissance au niveau de l'interface (UI) et de l'expérience utilisateur (UX) pour une efficacité accrue, une ergonomie optimisée et des délais de mise sur le marché serrés.

