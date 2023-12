CEO von HyperStrong nimmt an der COP28 teil und leistet aktiven Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen

DUBAI, VAE, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Jianhui Zhang, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. („HyperStrong" oder „das Unternehmen"), nahm vor kurzem an der UN-Klimakonferenz 2023 (UNFCCC COP 28) in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), teil. Dort hielt er Vorträge und beteiligte sich an Diskussionen über wichtige Themen wie nachhaltige Entwicklung, Lösungen für die Energiewende und grüne Lieferketten. HyperStrong, ein führendes Unternehmen im Bereich der Integration von Energiespeichersystemen (ESS) und der Bereitstellung von Dienstleistungen, unterzeichnete außerdem eine Erklärung zur gemeinsamen Vision für die Entwicklung globaler kohlenstofffreier Gemeinschaften.

Das Unternehmen baut sein internationales Geschäft zügig aus, um seinen Partnern in der globalen ökologischen Kette Energiespeichersystemlösungen aus einer Hand zu bieten. Gegenwärtig richtet es regionale Zentren und lokale Teams in Nordamerika, Europa und Australien ein. In diesem Jahr nahm HyperStrong an führenden Messen für erneuerbare Energien in Deutschland, den Vereinigten Staaten und Australien teil, wo es seine Vorzeigeprodukte und bahnbrechenden Lösungen vorstellte und verschiedene Kooperationsvereinbarungen mit zahlreichen Partnern und Kunden in der Branche abschloss.

„In naher Zukunft wird sich die integrierte Anwendung von Energiespeicherprodukten in den Bereichen neuer Energieverbrauch, Transport, Bauwesen, Industrie, ländliche Gebiete und anderen Bereichen weiter verstärken", sagte Jianhui Zhang. „Vielfältige Anwendungsszenarien wie intelligente Energie, intelligenter Transport, Haushaltsspeicher, intelligente Elektrifizierung und virtuelle Kraftwerke werden allgegenwärtig sein."

Neue Energiespeicher spielen beim Aufbau eines modernen Stromnetzes eine zentrale Rolle und tragen wesentlich zur Unterstützung der Stromversorgung, zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit des Systems und zur allgemeinen Sicherheit des Netzbetriebs bei. Der Übergang von der traditionellen Quelle-zu-Last-Dynamik zur Quelle-Netz-Last-Speicher-Integration stellt eine grundlegende Veränderung des Stromsystems dar und steht im Einklang mit den drei übergeordneten Entwicklungszielen Sicherheit, umweltfreundliche Praktiken und Effizienz.

Die Untersuchung der Größe des globalen Marktes für elektrochemische Energiespeicher zeigt ein anhaltend schnelles Wachstum. Prognosen gehen davon aus, dass zwischen 2022 und 2030 weltweit mehr als 1000 GWh an Energiespeicherkapazität hinzukommen werden, wobei China und die Vereinigten Staaten weiterhin die führenden Märkte sind. Was die Technologietrends betrifft, so erfordert das Entwicklungsstadium der groß angelegten Energiespeicherindustrie die Erforschung von Digitalisierung, Intelligenz, Sicherheit und effizienter, koordinierter Entwicklung. Die Festkörperbatterietechnologie ist als entscheidende Lösung für Sicherheitsfragen anerkannt, weshalb HyperStrong aktiv die eigensichere Batterietechnologie der nächsten Generation einsetzt. Die von HyperStrong mitentwickelte halbfeste Lithium-Eisenphosphat-Batterie zur Energiespeicherung ist erfolgreich in die Massenproduktion gegangen und findet in Projekten praktische Anwendung.

Intelligente Energiespeichersysteme stehen vor der Herausforderung, die umfangreichen Daten, die im Rahmen von Projekten erzeugt werden, zu verwalten, Fehlerrisiken schnell zu erkennen und die Systemsicherheit zu gewährleisten. HyperStrong geht diese Probleme mit Hilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz an und entwickelt ein digitales Modell für den Produktlebenszyklus. Dies erleichtert die mehrdimensionale Statusanalyse, die Zustandsdiagnose, die Fehlersuche und die Warnung vor langfristigen Sicherheitsrisiken, wodurch die Sicherheit und die Betriebseffizienz des Kraftwerks gesichert und der Wert der Anlage gesteigert werden.

Für die Qualität von Energiespeicherprodukten hat die intelligente Fertigung Vorrang, wobei HyperStrong den Aufbau mehrerer kohlenstofffreier intelligenter Produktionsstandorte anstrebt. Die Einrichtung eines Systems zur Rückverfolgbarkeit des Produktlebenszyklus und ein neues digitales und intelligentes Fertigungsmodell unterstützen die Lieferung von hochwertigen Energiespeicherprodukten in großem Maßstab und sichern die nachhaltige Entwicklung der Branche. Bislang hat HyperStrong Erfahrungen mit dem Einsatz von Energiespeichern mit einer Kapazität von über 10 GWh gesammelt.

Informationen zu Beijing HyperStrong Technology

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. („HyperStrong") ist ein führender ESS-Integrator und -Dienstleistungsanbieter. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist inzwischen der größte ESS-Integrator in China. Dank mehr als 10 Jahren Forschung und Entwicklung und der Erfahrung aus über 300 ESS-Projekten kann HyperStrong ein umfassendes Portfolio an ESS-Produkten sowie Komplettlösungen für Kunden aus den Bereichen thermische und erneuerbare Energieerzeugung anbieten, sowohl für gewerbliche als auch für private Anwender. Durch den Aufbau von zwei intelligenten Produktionsstätten, zwei Forschungs- und Entwicklungszentren, einem Testlabor und einem globalen Marketingzentrum unterstützt HyperStrong Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre Ziele hinsichtlich Energiewende und CO2-Neutralität zu erreichen.

Die China Energy Storage Alliance (CNESA) hat HyperStrong in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2020–2022) zum führenden ESS-Anbieter nach Installations- und/oder Liefervolumen von Energiespeichersystemen auf dem chinesischen Markt erklärt. Einem kürzlich von S&P Global veröffentlichten Bericht zufolge gehört HyperStrong im Juli 2023 zu den fünf größten ESS-Integratoren weltweit, was den Umfang der Projekte angeht.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2298394/4450871/HyperStrong_Logo.jpg