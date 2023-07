CEOs estão liderando com cultura para impulsionar o engajamento e os resultados dos funcionários, revela novos dados da Heidrick & Struggles

Quase três quartos 71%) dos CEOs destacaram a cultura como um dos principais fatores que influenciam positivamente o desempenho financeiro - acima dos 26% em 2021

Mais da metade (59%) diz que é muito importante ou crucial vincular a cultura diretamente à estratégia para obter benefícios financeiros

Mais da metade (53%) relatou que seu foco na cultura melhorou significativamente a retenção de funcionários, independentemente do modelo de trabalho - seja remoto, no escritório ou híbrido

CHICAGO, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- No contexto de um modelo de trabalho híbrido e uma economia incerta, a cultura organizacional é mais importante do que nunca para aumentar o engajamento e a retenção de funcionários, o desempenho da empresa e os resultados financeiros. Isso é de acordo com dados de uma nova pesquisa com 500 CEOs globais publicada hoje pela Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), um importante fornecedor de consultoria de liderança global e soluções de talentos sob demanda.

"Alinhando a cultura com os resultados: Colocando as pessoas em primeiro lugar" constatou que os CEOs estão cada vez mais focados na cultura, engajando proativamente a mentalidade dos funcionários e formas de trabalhar como um caminho para resultados de negócios específicos para impulsionar o desempenho financeiro - e que eles estão percebendo resultados positivos.

"Um foco intencional na cultura da empresa não pode ser separado da estratégia de negócios, os dois precisam estar intrinsecamente ligados e, quando alinhados, podem levar a retornos financeiros significativos", disse Rose Gailey, Co-líder, prática de cultura e organização naHeidrick & Struggles. "Os CEOs que procuram acelerar o desempenho no mercado volátil de hoje podem fazê-lo garantindo que a cultura permaneça no topo de sua agenda estratégica. Os dados são claros: investir em seu pessoal é um investimento que vale a pena, criando uma organização mais dinâmica e melhor posicionada para prosperar em um ambiente de negócios em rápida evolução."

Através de uma pesquisa com 500 CEOs globalmente, os resultados obtidos pela Heidrick & Struggles revelaram que os líderes estão integrando a cultura nos modelos de trabalho em evolução para impulsionar a experiência e inovação dos funcionários, e que suas ações estão impulsionando o desempenho financeiro.

Um foco na cultura da empresa está rendendo dividendos

Dos resultados, principalmente, os CEOs estão vendo seu foco estratégico na cultura impulsionando o desempenho financeiro. Então, como os líderes estão construindo uma cultura que impacta positivamente os resultados? Os CEOs dizem que o elemento cultural mais importante é a direção e o propósito, que tiveram o maior crescimento de 37% em 2021 para 69% em 2023. Outros elementos culturais cruciais para aumentar o desempenho incluem agilidade, inovação e mentalidade de crescimento (57%) e espírito positivo e vitalidade (46%).

Os CEOs de hoje estão aceitando o fato de que a cultura tem um impacto tangível no desempenho da empresa, especificamente nas finanças – a cultura é claramente mais do que uma palavra da moda. A pesquisa constatou que 71% dos CEOs destacaram a cultura como um dos principais fatores que influenciam positivamente o desempenho financeiro – um aumento de 44 pontos percentuais em relação a 2021. Além disso, 1 em cada 3 CEOs classificou a cultura como o principal fator global.

A grande maioria dos entrevistados que se concentram nessa área estão vendo os resultados: 49% dos CEOs disseram que o foco na cultura da empresa melhorou significativamente o desempenho financeiro, com outros 35% dizendo que melhorou um pouco o desempenho financeiro.

Retenção de funcionários: a abordagem centrada nas pessoas está funcionando.

A cultura não está apenas gerando resultados financeiros, mas também melhorando a experiência global do funcionário. Na verdade, os CEOs veem os benefícios financeiros como um bônus adicional, em vez disso, direcionam seus esforços de cultura visando a satisfação e o desempenho dos funcionários.

O principal motivador para CEOs com foco na cultura da empresa foi aumentar o engajamento dos funcionários, mais do que dobrando o número de respostas desde 2021 de 26% para 54%. As três principais razões para focar na cultura foram complementadas pelo aumento da inovação e melhoria da diversidade e inclusão. Esses impulsionadores destacam uma ênfase crescente nos funcionários e na maneira como eles trabalham juntos, demonstrando que os CEOs estão adotando uma abordagem centrada nas pessoas.

A pesquisa constatou que essa abordagem já está se mostrando benéfica. A cultura foi o principal fator de influência nas taxas de retenção de funcionários - superando até mesmo remuneração e benefícios e flexibilidade no local de trabalho. Quase todos os entrevistados disseram que o foco na cultura estava melhorando a retenção de funcionários, com 53% dizendo que melhorou significativamente a retenção e 41% dizendo que melhorou um pouco a retenção nos modelos de trabalho. Embora as normas do local de trabalho diminuam e fluam com o tempo, a cultura da empresa é um esteio para os CEOs, independentemente do que está acontecendo externamente.

Sobre a pesquisa:

Na primavera de 2023, Heidrick & Struggles entrevistou 500 CEOs em todo o mundo sobre o valor da cultura corporativa e como ela contribui para os resultados. Esses CEOs vieram da Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Cingapura, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Eles lideram empresas em bens de consumo, serviços financeiros, industriais e energia, saúde e produtos farmacêuticos, tecnologia e telecomunicações.

Sobre a Heidrick & Struggles:

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) é uma fornecedora líder de consultoria de liderança global e soluções de talento sob demanda, atendendo às necessidades de consultoria e talento de nível sênior das principais organizações do mundo. Em nosso papel como consultores em liderança confiáveis, trabalhamos em parceria com nossos clientes para desenvolver líderes e organizações prontos para o futuro, combinando nossos serviços e ofertas de busca por executivos, diversidade e inclusão, avaliação e desenvolvimento de liderança, aceleração de equipe e organização, moldagem de cultura e soluções de talentos independentes sob demanda. A Heidrick & Struggles é pioneira no ofício de busca de executivos há mais de 65 anos. Hoje, a empresa fornece soluções integradas de talento e capital humano para ajudar nossos clientes a mudar o mundo, uma equipe de liderança por vez.® www.heidrick.com

