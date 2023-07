CEO's leiden met cultuur om werknemersbetrokkenheid en bedrijfsresultaten te vergroten, blijkt uit nieuwe gegevens van Heidrick & Struggles

Bijna driekwart (71%) van de CEO's benadrukte cultuur als de belangrijkste factor die de financiële prestaties positief beïnvloedt - een stijging ten opzichte van 26% in 2021

Meer dan de helft (59%) zegt dat het erg belangrijk of essentieel is om cultuur rechtstreeks te koppelen aan strategie om financiële voordelen te zien

Meer dan de helft (53%) meldde dat hun focus op cultuur het behoud van werknemers aanzienlijk heeft verbeterd, ongeacht het werkmodel, of dit nu op afstand, op kantoor of hybride is

CHICAGO, 26 juli 2023 /PRNewswire/ -- Tegen de achtergrond van een hybride werkmodel en een onzekere economie is de bedrijfscultuur belangrijker dan ooit om de betrokkenheid en werknemersretentie, de bedrijfsprestaties en de financiële resultaten te stimuleren. Dat blijkt uit gegevens van een nieuw onderzoek onder vijfhonderd wereldwijde CEO's dat vandaag werd gepubliceerd door Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een toonaangevende provider van advies inzake globaal leiderschap en op maat gemaakte talentoplossingen.

Uit "Aligning culture with the bottom line:Putting people first" blijkt dat CEO's steeds meer focussen op cultuur, het proactief betrekken van de mentaliteit van werknemers en manieren van werken als een pad naar specifieke bedrijfsresultaten om financiële prestaties te stimuleren en dat ze daarbij overwegend positieve resultaten zien.

"Een opzettelijke focus op de bedrijfscultuur mag niet los worden gezien van de bedrijfsstrategie; de twee moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en als ze op elkaar zijn afgestemd, kunnen ze leiden tot aanzienlijke financiële opbrengsten", aldus Rose Gailey, Co-leader, Culture & Organization Practice bij Heidrick & Struggles. "CEO's die de prestaties in de huidige vluchtige markt willen versnellen, kunnen dit doen door ervoor te zorgen dat cultuur bovenaan hun strategische agenda blijft staan. De gegevens zijn duidelijk: investeren in uw mensen is een investering die de moeite waard is, want het creëert een meer dynamische organisatie die beter gepositioneerd is om te bloeien in een snel evoluerende zakelijke omgeving."

Uit de bevindingen van Heidrick & Struggles, dat wereldwijd vijfhonderd CEO's ondervroeg, bleek dat leiders cultuur integreren in zich ontwikkelende werkmodellen om de werknemerservaring en innovatie te stimuleren, en dat hun acties de financiële prestaties stimuleren.

Een focus op de bedrijfscultuur werpt zijn vruchten af

Van de resultaten zien CEO's met name dat hun strategische focus op cultuur de financiële prestaties stimuleert. Dus, hoe bouwen leiders een cultuur op die een positieve invloed heeft op de bedrijfsresultaten? CEO's zeggen dat het belangrijkste culturele element richting en doel is, dat de grootste groei zag van 37% in 2021 tot 69% in 2023. Andere culturele elementen die cruciaal zijn om de prestaties te verbeteren, zijn onder meer behendigheid, innovatie en een groeimentaliteit (57%) evenals een positieve geest en vitaliteit (46%).

CEO's accepteren tegenwoordig het feit dat cultuur een tastbare impact heeft op de bedrijfsprestaties, met name op het financiële plaatje - cultuur is duidelijk meer dan een modewoord. Uit de enquête blijkt dat 71% van de CEO's cultuur benadrukte als de belangrijkste factor die de financiële prestaties positief beïnvloedt - een stijging van 44 percentagepunten ten opzichte van 2021. Bovendien noemde één op drie CEO's cultuur de belangrijkste factor in het algemeen.

Een grote meerderheid van de respondenten die hierop inzetten, ziet de resultaten: 49% van de CEO's zei dat het focussen op de bedrijfscultuur de financiële prestaties aanzienlijk verbeterde en nog eens 35% zei dat het de financiële prestaties enigszins verbeterde.

Medewerkersretentie: de mensgerichte aanpak werkt

Cultuur drijft niet alleen de financiële resultaten aan, maar verbetert ook de ervaring van de werknemers in het algemeen. In feite zien CEO's de financiële voordelen als een toegevoegde bonus, in plaats daarvan stimuleren ze hun cultuurinspanningen met het oog op werknemerstevredenheid en prestaties.

De belangrijkste motivator voor CEO's die zich op de bedrijfscultuur richten, was het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid, waarbij het aantal antwoorden sinds 2021 meer dan verdubbelde van 26% naar 54%. De drie belangrijkste redenen om te focussen op cultuur werden aangevuld met meer innovatie en meer diversiteit en inclusie. Deze drijfveren benadrukken een groeiende nadruk op werknemers en de manier waarop ze samenwerken. Dit toont aan dat CEO's een mensgerichte benadering hanteren.

Uit het onderzoek bleek dat deze aanpak nu al zijn vruchten afwerpt. Cultuur was de belangrijkste factor die het retentiepercentage van werknemers beïnvloedde en overtrof zelfs beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit op de werkplek. Bijna elke respondent zei dat een focus op cultuur de werknemersretentie verbeterde, waarbij 53% zei dat het de retentie aanzienlijk verbeterde en 41% dat het de retentie in alle werkmodellen enigszins verbeterde. Terwijl de normen op de werkplek in de loop van de tijd evolueren, is de bedrijfscultuur een steunpilaar voor CEO's, ongeacht wat er buiten het bedrijf gebeurt.

Over het onderzoek

In het voorjaar van 2023 ondervroeg Heidrick & Struggles wereldwijd vijfhonderd CEO's over de waarde van bedrijfscultuur en hoe deze bijdraagt tot het bedrijfsresultaat. Deze CEO's kwamen uit Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ze leiden bedrijven in consumptiegoederen, financiële dienstverlening, industrie en energie, gezondheidszorg en farmaceutica, en technologie en telecom.

