De nouvelles données de Heidrick & Struggles révèlent que les PDG misent sur la culture pour stimuler l'engagement des salariés et améliorer les résultats

Près de trois quarts (71 %) des PDG ont souligné que la culture était l'un des principaux facteurs influençant positivement la performance financière, contre 26 % en 2021

Plus de la moitié des personnes interrogées (59 %) estiment qu'il est très important voir crucial de lier directement la culture à la stratégie pour en tirer des avantages financiers

Plus de la moitié (53 %) ont déclaré que l'accent mis sur la culture a considérablement amélioré la fidélisation des employés, quel que soit le modèle de travail - à distance, au bureau ou hybride

CHICAGO, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Dans le contexte d'un modèle de travail hybride et d'une économie incertaine, la culture organisationnelle est plus importante que jamais pour stimuler l'engagement et la fidélisation des employés, la performance de l'entreprise et les résultats financiers. C'est ce que révèlent les données d'une nouvelle enquête menée auprès de 500 PDG mondiaux et publiée aujourd'hui par Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), un fournisseur de premier plan de conseils en leadership mondial et de solutions de talents à la demande.

« Aligning culture with the bottom line: Putting people first » a révélé que les PDG se concentrent de plus en plus sur la culture, l'engagement proactif des mentalités des employés et les méthodes de travail en tant que voie vers des résultats commerciaux spécifiques pour stimuler la performance financière - et qu'ils constatent en grande majorité des résultats positifs.

« L'attention portée à la culture d'entreprise ne peut être dissociée de la stratégie commerciale. Les deux doivent être inextricablement liées et, lorsqu'elles sont alignées, elles peuvent conduire à des retours financiers significatifs », a déclaré Rose Gailey, co-responsable de la pratique Culture et Organisation chez Heidrick & Struggles « Les PDG qui cherchent à accélérer les performances sur le marché volatile actuel peuvent le faire en s'assurant que la culture reste en tête de leur agenda stratégique. Les données sont claires : investir dans son personnel est un investissement qui en vaut la peine, créant une organisation plus dynamique et mieux positionnée pour prospérer dans un environnement commercial en rapide évolution. »

L'enquête menée par Heidrick & Struggles auprès de 500 PDG dans le monde révèle que les dirigeants intègrent la culture dans des modèles de travail évolutifs afin de stimuler l'expérience des employés et l'innovation, et que leurs actions stimulent les performances financières.

L'accent mis sur la culture d'entreprise porte ses fruits

Les chefs d'entreprise constatent notamment que l'accent stratégique placé sur la culture d'entreprise stimule les performances financières. Alors, comment les dirigeants construisent-ils une culture qui a un impact positif sur les résultats ? Les PDG déclarent que l'élément culturel le plus important est la direction et l'objectif, qui a connu la plus forte croissance, passant de 37 % en 2021 à 69 % en 2023. Parmi les autres éléments culturels essentiels pour stimuler les performances figurent l'agilité, l'innovation et l'état d'esprit de croissance (57 %), ainsi que l'esprit positif et la vitalité (46 %).

Aujourd'hui, les PDG se rendent compte que la culture a un impact tangible sur les performances de l'entreprise, en particulier sur les résultats financiers - la culture est clairement plus qu'un mot à la mode. L'enquête a révélé que 71 % des PDG considèrent la culture comme l'un des principaux facteurs influençant positivement les performances financières, soit une hausse de 44 % par rapport à 2021. Qui plus est, 1 PDG sur 3 a classé la culture comme le premier facteur global.

Une grande majorité des personnes interrogées qui doublent leurs efforts dans ce domaine voient les résultats : 49 % des PDG ont déclaré que le fait de se concentrer sur la culture d'entreprise améliorait considérablement les performances financières, et 35 % ont déclaré que cela améliorait quelque peu les performances financières.

Fidélisation des employés : l'approche centrée sur les personnes fonctionne

La culture ne se contente pas de produire des résultats financiers, elle améliore aussi l'expérience globale des employés. En fait, les PDG considèrent les avantages financiers comme un bonus supplémentaire et orientent plutôt leurs efforts en matière de culture vers la satisfaction et la performance des employés.

La principale motivation des PDG qui se concentrent sur la culture d'entreprise est l'augmentation de l'engagement des employés, dont le nombre de réponses a plus que doublé depuis 2021, passant de 26 % à 54 %. Les trois principales raisons de se concentrer sur la culture sont complétées par l'augmentation de l'innovation et l'amélioration de la diversité et de l'inclusion. Ces facteurs mettent en évidence l'importance croissante accordée aux employés et à la façon dont ils travaillent ensemble, ce qui montre que les PDG adoptent une approche centrée sur les personnes.

L'enquête a révélé que cette approche s'avère déjà bénéfique. La culture est le principal facteur influençant les taux de fidélisation des employés, dépassant même la rémunération et les avantages sociaux, ainsi que la flexibilité du lieu de travail. Presque toutes les personnes interrogées ont déclaré que l'accent mis sur la culture améliorait la fidélisation des salariés, 53 % d'entre elles affirmant que cela améliorait considérablement la fidélisation et 41 % que cela améliorait quelque peu la fidélisation, quel que soit le modèle de travail. Alors que les normes du lieu de travail évoluent au fil du temps, la culture d'entreprise est un pilier pour les PDG, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur.

À propos de l'étude

Au printemps 2023, Heidrick & Struggles a interrogé 500 PDG du monde entier sur la valeur de la culture d'entreprise et la manière dont elle contribue aux résultats. Ces PDG venaient d'Australie, du Brésil, du Canada, de France, d'Allemagne, de Hong Kong, de Singapour, d'Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis Ils dirigent des entreprises dans les secteurs des biens de consommation, des services financiers, de l'industrie et de l'énergie, des soins de santé et des produits pharmaceutiques, ainsi que des technologies et des télécommunications.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour préparer les dirigeants et les organisations à relever les défis de l'avenir, en regroupant nos services et nos offres en matière de recherche de cadres, de diversité et d'inclusion, d'évaluation et de développement du leadership, d'accélération de l'organisation et de l'équipe, de façonnement de la culture et de solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier de la recherche de cadres depuis plus de 65 ans. Aujourd'hui, l'entreprise fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain afin d'aider ses clients à changer le monde, équipe de direction par équipe de direction.® www.heidrick.com

