CeraVe collabore avec Michael Cera et des stars de TikTok à l'occasion d'une campagne mondiale inédite

Pendant des semaines, Michael Cera s'est trouvé au cœur de l'actualité sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa marque soi-disant éponyme, CeraVe. M. Cera est allé à la rencontre des dermatologues et a même dévoilé sa propre publicité : Michael CeraVe. Mais la vérité est apparue au grand jour lors d'une publicité révélatrice, où l'étrange campagne de Cera a été démentie par une salle de conférence composée de dermatologues de CeraVe, qui lui ont rappelé que CeraVe est et a toujours été développé avec des dermatologues depuis 2005. En fait, le « Ve » signifie MVE Technology et « Cera » se réfère aux « céramides », pas à Michael Cera.

Alors que de nouvelles marques de soins de la peau continuent d'émerger, revendiquant l'approbation des dermatologues et l'utilisation de céramides, cette campagne a été conçue pour renforcer le mouvement « s'hydrater comme un dermatologue » de la marque et célébrer la réputation de longue date de CeraVe en tant que première marque de soins recommandée par les dermatologues aux États-Unis. La marque a mis en avant son impressionnante liste de dermatologues certifiés pour contester et démystifier les affirmations de M. Cera, en mettant en avant les dermatologues en tant que véritables experts de l'industrie des soins de la peau et en soutenant l'engagement de la marque à fournir des produits de soins de la peau développés par des dermatologues à la disposition de tous.

En dépit des affirmations farfelues de Michael Cera, « Cera » est en fait l'abréviation de céramides - l'ingrédient phare de la marque, qui agit comme une colle pour maintenir les cellules de la peau ensemble et garder notre barrière cutanée intacte et saine. Le mélange unique de CeraVe composé de trois céramides 1, 3 et 6-II, identiques à ceux de la peau, régénère les niveaux de lipides naturels de la peau pour aider à restaurer la barrière cutanée. Le « Ve » fait référence à la technologie MVE de la marque, un système de diffusion révolutionnaire qui aide à libérer des ingrédients comme les céramides au fil du temps afin de fournir une hydratation continue à libération lente. Au-delà d'hydrater la surface de la peau, la combinaison exclusive de céramides et de technologie MVE de CeraVe, développée avec des dermatologues, aide non seulement à restaurer mais aussi à renforcer la barrière cutanée.

« Depuis le début, CeraVe a été développée avec des dermatologues. C'est un aspect fondamental de l'ADN de la marque. Nous développons non seulement tous nos produits avec eux, mais nous créons également du contenu éducatif et divertissant sur la santé de la peau pour le partager sur nos réseaux », a expliqué Melanie Vidal, directrice générale de la marque CeraVe. « Le Super Bowl a constitué une scène idéale pour mettre en lumière la mission de notre marque grâce à une approche novatrice – une campagne immersive unique en son genre, qui invitait tout le monde à participer à une expérience mémorable à l'allure de canular. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, c'est désormais clair comme de l'eau de roche : CeraVe est développée avec des dermatologues, et « cera » correspond à « céramides » — des lipides essentiels qui aident à protéger et restaurer la barrière cutanée. »

Transcendant les publicités traditionnelles, la campagne inédite « Michael CeraVe » a tiré parti de la pertinence culturelle de CeraVe pour créer une campagne d'influence à 360 degrés, alimentée par les fervents défenseurs de la marque, qui a débuté par de la spéculation sur les réseaux sociaux jusqu'à sa conclusion lors d'un grand spot publicitaire télévisé. S'inspirant des rumeurs en ligne selon lesquelles M. Cera aurait été impliqué dans la marque depuis longtemps, la réputation de ce dernier d'avoir pour spécialité de jouer des personnages bizarres et décalés – Evan dans Superbad, George Michael Bluth dans Arrested Development et Allan dans le film record Barbie sorti cette année – a joué un rôle décisif dans la campagne. Cependant, la liste de dermatologues certifiés par le conseil d'administration et de personnalités notables des médias sociaux s'est avérée tout aussi importante ; elle comprenait Hayley Kalil , Caleb Simpson et Bobbi Althoff , qui ont co-créé du contenu avec M. Cera, alimentant la suspicion et la spéculation par le biais de leurs millions d'abonnés. L'ensemble de la campagne, d'une durée de trois semaines, a été réalisée sur les médias numériques et sociaux, en vidéo et sur les canaux de la marque CeraVe, en plus d'une solide stratégie de marketing d'influence. Cette collaboration stratégique, associée à un marketing et à des communications sociales soigneusement orchestrées, a permis à la communauté de la marque de rendre ce canular aussi incontournable que bienveillant.

« Notre tout premier spot au Super Bowl ne pouvait pas se limiter à un moment unique. Il devait s'agir d'un parcours éducatif inoubliable en faveur des soins de la peau », a déclaré Tom Allison, vice-président directeur et chef mondial des ventes et du marketing professionnels. « Cette collaboration avec Michael Cera, nos partenaires influenceurs et les dermatologues nous a donné l'occasion de renforcer l'héritage et les éléments différenciateurs de notre marque, tout en nous amusant un peu au passage. Le nom que nous partageons a permis un partenariat vraiment authentique et ludique. M. Cera a été le protagoniste parfait de notre farce – un excellent collaborateur avec nos partenaires influenceurs et un adversaire encore meilleur pour nos alliés dermatologues, jusqu'à la révélation finale lors du 'Big Game'. »

Rendez-vous sur le site Web associé pour approfondir cette campagne mémorable, et consultez la publicité correspondante ici . Pour plus de conseils sur les soins de la peau et d'informations sur les produits, visitez le site de CeraVe à l'adresse www.cerave.com et suivez la marque sur Facebook , Instagram et Twitter .

À propos de CeraVe

Fondée en 2005 et développée avec des dermatologues, CeraVe est la première et la seule marque à proposer une gamme complète de produits contenant des céramides essentielles et la technologie MVE pour aider à restaurer la barrière protectrice naturelle de la peau. CeraVe propose une gamme complète de produits de soin pour suivre les étapes recommandées par les dermatologues : nettoyer, traiter, hydrater et protéger. La mission de la marque est de fournir des soins thérapeutiques pour tous. Pour plus d'informations, visitez la marque sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) ou sur www.cerave.com .

Contact pour les médias :

Stefanie Schmit [email protected]

Christine ALKHAWAM Christine [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=vAf5TjiUJgo