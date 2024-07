C'EST OFFICIEL ! CONFIRMATION DE LA VILLE HÔTE ET DE LA DATE DES GAMES OF THE FUTURE 2025 (JEUX DU FUTUR 2025) : DUBAÏ, AUTOMNE, 2025

Prévu pour l'automne/automne 2025, cet événement phare du calendrier sportif phygital ajoute un nouveau joyau à la couronne déjà étincelante de Dubaï, qui confirme son statut de centre mondial de l'innovation, de la technologie et du sport.

Son Excellence Ghanim Al Hajeri, directeur général de l'Autorité générale du sport des ÉAU : « Le statut de Dubaï en tant que leader mondial et plaque tournante pour les plus brillants et les meilleurs dans les domaines du sport et de la technologie ne fait aucun doute. C'est donc tout naturellement que Dubaï accueille les Games of the Future 2025 (Jeux du Futur 2025), en s'appuyant sur sa plateforme d'excellence et en l'orientant vers un rôle clé dans le mouvement phygital et ce grand tournoi.

« L'accueil des Games of the Future 2025 (Jeux du futur 2025) à l'automne prochain mettra en valeur la vaste expérience de Dubaï dans l'organisation de tournois sportifs de classe mondiale, mais enverra également au monde entier le message que Dubaï est déterminé à se développer et à construire une communauté phygitale véritablement mondiale, enracinée dans l'innovation et l'excellence. »

Nis Hatt, CEO de Phygital International a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer que Dubaï, la plus grande puissance technologique du monde, accueillera les Games of the Future 2025 (Jeux du Futur 2025).

« Ce partenariat est parfaitement adapté. L'événement le plus important du calendrier sportif phygital se déroule à Dubaï, une ville qui repousse les limites du progrès sportif et technologique. La proposition ne saurait être plus prometteuse. « Les joueurs et les équipes du monde entier pourront non seulement profiter de ce qui promet d'être une expérience de compétition phygitale inégalée, mais aussi s'imprégner de la culture technologique, sportive et de jeu de la ville, qui n'a pas son pareil. »

The Games of the Future 2025 (Les Jeux du futur 2025) promettent d'être un festival d'excellence sportive. Des équipes du monde entier sont déjà en train de se qualifier via la World Phygital Community (WPC) et de participer à la saison de tournoi Phygital Games 2024/25.

Les équipes suffisamment performantes pour participer aux Games of the Future 2025 (Jeux du futur 2025) sont promises à une expérience inspirante. Dubaï a récemment lancé le Dubai Program for Gaming 2033, qui vise à attirer les géants de la technologie, ainsi que les talents du numérique, des jeux et de l'expérience au niveau mondial. Ce programme décennal à l'échelle de la ville est désormais entièrement axé sur la construction et la croissance de la communauté phygitale , qui ne cesse de s'étendre, et servira de plaque tournante pour favoriser le développement phygital et l'excellence tout en accueillant les Games of the Future (Jeux du futur), et au-delà.

Les Games of the Future (Jeux du futur) n'imposent aucune restriction à leurs participants et accueillent tout le monde, quels que soient l'âge, le sexe et la nationalité. Phygital International prévoit que les Games of the Future 2025 (Jeux du futur 2025) à Dubaï accueillent des milliers d'athlètes de classe mondiale et de sportifs de haut niveau provenant d'une centaine de pays, au sein d'équipes nationales et multinationales. L'événement est tellement populaire que la procédure de candidature du pays hôte pour les Games of the Future (Jeux du futur) 2026 et 2027 est déjà en cours et que de nombreuses villes du monde entier ont fait acte de candidature.

Notes aux rédacteurs

Phygital International est le promoteur des sports phygitaux au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. La société est l'entité responsable des Games of the Future (Jeux du futur), organisant le tournoi et supervisant la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Site web de Phygital International

The World Phygital Community (WPC) est une organisation internationale à but non lucratif qui vise à promouvoir le sport phygital dans le monde entier en réunissant les communautés physiques et numériques à l'échelle mondiale.

Cette organisation à but non lucratif vise à créer une communauté de partenaires, de membres et d'adeptes à l'échelle mondiale. Elle est chargée d'assurer le respect des règles du sport phygital et d'accueillir les Phygital Games (Jeux phygitaux), qui servent de mécanisme de qualification pour les Games of the Future (Jeux du futur).

Site web de la WPC

The Games of the Future (Jeux du futur) sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du sport numérique. Ce tournoi annuel rassemble la nouvelle génération de héros sportifs dynamiques du monde entier qui s'affrontent dans un large éventail de disciplines et de défis physiques. The Games of the Future 2025 (Jeux du futur 2025) se tiendront aux Émirats arabes unis.

Site web des Games of the Future (Jeux du futur)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467497/Phygital_International_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467500/Phygital_International_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467496/Phygital_International_3.jpg