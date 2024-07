ES IST AMTLICH! AUSTRAGUNGSORT UND ZEITPUNKT DER GAMES OF THE FUTURE (SPIELE DER ZUKUNFT) 2025 BESTÄTIGT: DUBAI, HERBST, 2025

Seine Exzellenz Ghanim Al Hajeri, Director General, General Authority of Sport, UAE: „Es gibt keinen Zweifel an Dubais Status als Weltmarktführer und Drehscheibe für die Besten und Klügsten in Sport und Technologie. Es ist daher ein natürlicher Schritt für Dubai, Gastgeber der Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft) zu sein, aufbauend auf seiner Exzellenzplattform, um ein wichtiger Teil der phygitalen Bewegung und dieses großen Turniers zu sein.

Die Austragung der Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft) im kommenden Herbst wird Dubais umfassende Erfahrung bei der Ausrichtung von Sportwettbewerben von Weltklasse unter Beweis stellen und der Welt zeigen, dass Dubai sich dem Aufbau einer wahrhaft globalen, auf Innovation und Exzellenz basierenden Phygitalgemeinschaft verschrieben hat."

Nis Hatt, CEO von Phygital International, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Dubai, das weltweit führende Technologiezentrum, die Spiele der Zukunft 2025 ausrichten wird.

„Diese Partnerschaft ist eine perfekte Ergänzung." Das wichtigste Ereignis im phygitalen Sportkalender, das in Dubai stattfindet, einer Stadt, die die Grenzen des sportlichen und technologischen Fortschritts verschiebt. Das Angebot könnte nicht spannender sein. „Spieler und Teams aus der ganzen Welt werden nicht nur ein unübertroffenes phygitales Wettkampferlebnis genießen können, sondern auch die Gelegenheit haben, die unvergleichliche Technologie-, Sport- und Spielkultur der Stadt kennenzulernen."

Die Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft) versprechen eine Extravaganz phygitaler sportlicher Höchstleistungen zu werden. Teams aus der ganzen Welt sind bereits dabei, sich über die World Phygital Community (WPC) zu qualifizieren und an der Turniersaison Phygital Games 2024/25 teilzunehmen.

Teams, die es bis zu den Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft) schaffen, wird ein inspirierendes Erlebnis versprochen. Dubai hat vor kurzem das Dubai Program for Gaming 2033 ins Leben gerufen, das darauf abzielt, Technologiegiganten sowie Talente aus den Bereichen Digitaltechnik, Spiele und Erlebniswelten weltweit anzuziehen. Dieses stadtweite 10-Jahres-Programm konzentriert sich nun voll und ganz auf den Aufbau und das Wachstum der ständig wachsenden phygitalen Gemeinschaft und wird als Drehscheibe für die Förderung der phygitalen Entwicklung und Exzellenz fungieren, während die Stadt Gastgeberin der Games of the Future (Spiele der Zukunft) ist, und darüber hinaus.

Bei den Games of the Future (Spielen der Zukunft) gibt es keine Einschränkungen für die TeilnehmerInnen und alle sind willkommen – unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationalität. Phygital International erwartet, dass bei den Games of the Future 2025 (Spielen der Zukunft) in Dubai Tausende von Weltklasse-Athleten und Esportlern aus bis zu 100 Ländern in nationalen und multinationalen Teams antreten werden. Sie ist sogar so beliebt, dass das Bewerbungsverfahren für die Games of the Future (Spiele der Zukunft) 2026 und 2027 bereits im Gange ist und mehrere Städte aus der ganzen Welt Bewerbungen eingereicht haben.

Phygital International ist der weltweite Förderer des Phygital Sports und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Es ist die Hüterin der Games of the Future (Spiele der Zukunft) sowie Betreiber des Turniers und beaufsichtigt das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Die World Phygital Community (WPC) ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den phygitalen Sport weltweit zu fördern, indem sie physische und digitale Gemeinschaften weltweit zusammenbringt.

Die nicht-kommerzielle Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, eine Gemeinschaft von globalen Partnern, Mitgliedern und Anhängern aufzubauen. Sie ist für die Überwachung der Regeln und Vorschriften des Phygitalsports zuständig und veranstaltet die Phygital Games, die als Qualifikationsmechanismus für die Spiele der Zukunft dienen.

Die Games of the Future (Spiele der Zukunft) sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen und des digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des phygitalen Sports darstellt. Das jährliche Turnier bringt die nächste Generation dynamischer Sporthelden aus der ganzen Welt zusammen, um sich in einer Vielzahl von Sportarten und Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft) werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden.

