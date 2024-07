正式決定！GAMES OF THE FUTURE 2025（ゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025）の開催都市と開催時期：ドバイ、2025年秋

UAEスポーツ総局長官のGhanim Al Hajeri氏は次のように述べています。「スポーツとテクノロジーの分野で最も優秀な人材にとって、ドバイは間違いなく世界最高峰の拠点です。したがって、ドバイがGames of the Future 2025の開催地となるのは自然なステップです。ドバイは、卓越したプラットフォームを基盤として、これをフィジタル・ムーブメントとこの偉大な大会の重要な一翼を担うように向けているのですから。

「来年の秋に開催されるGames of the Future 2025の開催は、世界クラスのスポーツ大会を開催してきたドバイの豊富な経験を示すだけでなく、革新と卓越性に根ざした真にグローバルなフィジタル・コミュニティの育成と構築にドバイが全力で取り組んでいるというメッセージを世界に発信することになります。」

Phygital International(フィジタル・インターナショナル)の最高経営責任者(CEO)であるNis Hatt氏は、次のようにコメントしました。「世界有数のテクノロジー大国であるドバイが、Games of the Future 2025を開催できることを大変うれしく思います。

「このパートナーシップは完璧な組み合わせです。フィジタル・スポーツ・カレンダーで最も重要なイベントが、スポーツとテクノロジーの進歩を押し進める都市ドバイで開催されます。これほどエキサイティングなことはないでしょう。世界中のプレイヤーやチームは、比類のないフィジタル競技を体験しながら、この街の優れたテクノロジー、スポーツ、ゲーム文化を満喫できます。」

Games of the Future 2025はフィジタル・スポーツの卓越性の祭典となることが期待されています。世界中のチームがすでにWorld Phygital Community(ワールド・フィジタル・コミュニティ、英文略称WPC)を通じて予選を通過し、Phygital Games 2024/25 トーナメント・シーズンに参加しています。

Games of the Future 2025に出場できるほどのスキルを持つチームには、感動的な体験が約束されています。ドバイは最近、テクノロジー大手やデジタル、ゲーム、体験型分野で才能ある人材を世界中から誘致することを目的としたDubai Program for Gaming 2033を立ち上げました。ドバイを挙げたこの10年プログラムは、拡大し続けるフィジタル・コミュニティの構築と成長に狙いを絞り、Games of the Futureなどのホスト都市として、フィジタルの発展と卓越性を育むことを目的としたハブとして機能します。

Games of the Futureは、参加者に制限を設けず、年齢、性別、国籍に関係なく、すべての人を受け入れます。フィジタル・インターナショナルは、ドバイで開催されるGames of the Future 2025が、100もの国から数千人ものワールドクラスのアスリートやeスポーツ関係者を国代表チームや多国籍チームの一員として迎えることを期待しています。2026年と2027年のGames of the Futureの開催国による招致プロセスは、既に世界中の複数の都市から始まっているほどであり、人気の高さがうかがえます。

