Se confirma la ciudad anfitriona y la fecha de los Games of the Future 2025: Dubái, otoño de 2025

Su Excelencia Ghanim Al Hajeri, director general de la Autoridad General del Deporte de los Emiratos Árabes Unidos: "No cabe duda de la condición de Dubái como líder mundial y centro de los mejores y más brillantes en deportes y tecnología. Por tanto, es un paso natural que Dubái sea sede de los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025, aprovechando su plataforma de excelencia y orientándola hacia ser una parte clave del movimiento phygital y este gran torneo.

"La celebración de los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025 el próximo otoño mostrará la amplia experiencia de Dubái en la organización de torneos deportivos de clase mundial, pero también enviará un mensaje al mundo de que Dubái está dedicada a hacer crecer y construir una comunidad phygital verdaderamente global basada en la innovación y la excelencia."

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International comentó: "Estamos encantados de anunciar que Dubái, la potencia tecnológica líder del mundo, será la sede de los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025.

"Esta asociación es perfecta. El evento más importante del calendario deportivo phygital tendrá lugar en Dubái, una ciudad que está ampliando los límites del deporte y el avance tecnológico. No podría ser una propuesta más emocionante. Los jugadores y equipos de todo el mundo podrán disfrutar no solo de lo que promete ser una experiencia competitiva phygital sin igual, sino también de la oportunidad de empaparse de la incomparable cultura tecnológica, deportiva y de juegos de la ciudad".

Los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025 promete ser una extravagancia de excelencia deportiva phygital. Equipos de todo el mundo ya están en proceso de clasificación a través de la World Phygital Community (WPC) y participando en su temporada de torneos de Phygital Games 2024/25.

A los equipos lo suficientemente capacitados para llegar a los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025 se les promete una experiencia inspiradora. Dubái ha lanzado recientemente el Programa de Dubái para el Juego 2033, destinado a atraer gigantes de la tecnología, así como talentos digitales, de juegos y experienciales de todo el mundo. Este programa de 10 años para toda la ciudad ahora está completamente enfocado en construir y hacer crecer la comunidad phygital en constante expansión, y actuará como un centro destinado a fomentar el desarrollo y la excelencia phygital mientras es una ciudad anfitriona de los Games of the Future (Juegos del Futuro) y más allá.

Los Games of the Future (Juegos del Futuro) no impone restricciones a sus participantes y da la bienvenida a todos, independientemente de su edad, género y nacionalidad. Phygital International espera que los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025 en Dubái den la bienvenida a miles de atletas de clase mundial y personas de los deportes electrónicos de hasta 100 países, como parte de equipos nacionales y multinacionales. De hecho, es tan popular que el proceso de presentación de candidaturas de países anfitriones para los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2026 y 2027 ya está en marcha y se han recibido ofertas de varias ciudades de todo el mundo.

Phygital International es el promotor de los deportes físicos a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir los deportes. Es el custodio de los Games of the Future (Juegos del Futuro), el operador del torneo y supervisa el proceso de licitación para cada ciudad anfitriona.

La World Phygital Community (WPC) es una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover el deporte phygital en todo el mundo mediante la unión de comunidades físicas y digitales a nivel mundial.

La organización no comercial tiene como objetivo construir una comunidad de socios, miembros y seguidores globales. Es responsable de brindar protección a las reglas y regulaciones del deporte phygital y de albergar los Phygital Games (Juegos Phygital), que actúan como mecanismo de clasificación para los Games of the Future (Juegos del Futuro).

Los Games of the Future (Juegos del Futuro) es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cumbre del deporte phygital. El torneo anual reúne a la próxima generación de dinámicos héroes deportivos de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2025 se celebrarán en EAU.

