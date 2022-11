CFMOTO dévoile son tout nouveau modèle CONCEPT NK-C22 et sa sous-marque électrique ZEEHO à l'EICMA 2022

MILAN, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La première journée du Salon international de la moto EICMA a attiré l'attention sur CFMOTO. Le leader chinois des fabricants de véhicules de sports motorisés est arrivé avec de nouveaux modèles, parmi lesquels le NK-C22, le modèle spécial 800MT SPORT R, la première moto électrique Papio Nova et la plateforme d'intelligence « CFMOTO RIDE ».

La sous-marque électrique ZEEHO a officiellement été lancée, en même temps que le modèle concept Magnet.

Le concept NK-C22

Basé sur la plateforme de moteur de 800cc de CFMOTO, le carénage est en fibre de carbone forgé, et le garde réservoir d'eau est également conçu comme une aile à vent fixe avec une grande tension visuelle. Le véhicule dans son ensemble est très compact. Le double pot d'échappement, le mono-bras oscillant et les jantes caractéristiques reflètent le charme audacieux de la NK-C22.

Le concept 800MT SPORT R-A qui combine la moto de course CFMOTO MOTO3 et le 800MT

Un produit destiné aux longues balades, et aux aventures sur un siège confortable. L'ergonomie sportive assure un contrôle maximal et une conduite amusante, et la conception sur mesure garantit des performances aérodynamiques. Les couleurs sont inspirées par l'équipe de course CFMOTO, ce qui rend son apparence unique et pleine de caractère.

Papio Nova : la première moto électrique pure

C'est une moto brillante qui offre une conduite et une qualité comparables à celles de ses équivalents thermiques. Elle est équipée de batteries au lithium 69.3V32A*2, la puissance maximum atteint 30hp (22,1 kW) et le couple peut atteindre 251 N m.

La plateforme RIDE-Intelligence de CFMOTO pour offrir du plaisir connecté aux utilisateurs

Grâce à cette plateforme, des fonctionnalités comme l'Internet des véhicules, l'interface multimédia, les dispositifs portables intelligents, etc. permettront aux produits CFMOTO d'offrir une expérience de conduite plus sûre, plus efficace et plus intelligente : un NIVEAU SUPÉRIEUR DE PLAISIR.

ZEEHO et son modèle conceptuel : Magnet

En tant que sous-marque de CFMOTO, ZEEHO doit répondre aux demandes d'une génération plus jeune. Magnet est un nouveau scooter électrique qui s'aventure dans la mobilité électrique et les déplacements intelligents. La vitesse maximale est de 150 km/h, avec une accélération de 0-50 km/h en 2,5s, pour une expérience de conduite exaltante.

LE CONCEPT tout-terrain de CFMOTO : CFORCE X

La CFORCE X dévoile des éléments de design caractéristiques, notamment un premier aperçu du nouveau design avant des modèles à venir. Elle affiche un aspect imposant avec le nouvel éclairage dynamique RIDEVISION LED, le nouveau design arrière avec double pot d'échappement surélevé accentue l'impact visuel.

CFMOTO a présenté ses modèles d'une grande diversité. Il est très clair que CFMOTO consacre des efforts continus aux véhicules à carburant, et sa détermination et son ambition à l'électrification et à la stratégie d'intelligence.

CONTACT : Qixing Lu, responsable RP & médias, Email:[email protected]

SOURCE CFMOTO