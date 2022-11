CFMOTO prezentuje na targach EICMA 2022 zupełnie nowy model KONCEPCYJNY NK-C22 i swoją podmarkę elektryczną ZEEHO

MEDIOLAN, 10 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Motocyklowych EICMA wszystkie oczy były skierowane na pokaz CFMOTO. Czołowy chiński producent pojazdów sportowych pokazał na targach nowe modele, w tym NK-C22, Model Specjalny 800MT SPORT R, pierwszy elektryczny motocykl Papio Nova oraz platformę danych jazdy CFMOTO RIDE.

Swoją oficjalną premierę miała podmarka elektryczna ZEEHO i jej model koncepcyjny Magnet.

Model koncepcyjny NK-C22

Stworzony w oparciu o platformę silnikową CFMOTO 800cc, model posiada nadwozie pokryte kutym włóknem węglowym, a osłona chłodnicy została zaprojektowana w formie stałego skrzydła motocyklowego, co zapewnia motocyklowi dynamiczny wygląd. Cały pojazd jest niezwykle kompaktowy. Podwójna rura wydechowa, jednoramienny wahacz i charakterystyczne felgi są wyrazem śmiałości i innowacyjności modelu NK-C22.

Model koncepcyjny 800MT SPORT R – połączenie motocykla wyścigowego CFMOTO MOTO3 i 800MT

Gotowy na długie wyprawy i przygody dzięki wyposażeniu w komfortowe siedzenie. Sportowa ergonomia gwarantuje maksymalną kontrolę i radość z jazdy, a specjalny design zapewnia doskonałą aerodynamikę. Malowanie zainspirowane teamem wyścigowym CFMOTO nadaje motocyklowi unikalny i charakterny wygląd.

Papio Nova - pierwszy w pełni elektryczny motocykl

Wspaniały motocykl o jakości i wrażeniach z jazdy porównywalnych do podobnych modeli zasilanych paliwem. Model wyposażony jest w litowe baterie 69.3V32A*2, jego maksymalna moc sięga 30 km, a moment obrotowy dochodzi do 251 Nm.

Platforma danych CFMOTO RIDE zapewnia użytkownikom nowe połączone wrażenia

Dzięki tej platformie, produkty CFMOTO będą mogły korzystać z takich funkcji jak internet dla pojazdów, interfejs multimedialny i inteligentne urządzenia noszone itd., co zapewni bezpieczniejszą, bardziej efektywną i inteligentną jazdę – NOWY POZIOM RADOŚCI Z JAZDY.

ZEEHO i model koncepcyjny marki: Magnet

Celem ZEEHO, podmarki CFMOTO, jest odpowiadanie na potrzeby nowego pokolenia. Magnet to nowy skuter elektryczny oferujący zaawansowaną elektryczną mobilność i inteligentne możliwości codziennych dojazdów. Maksymalna prędkość to 150 km/h, a przyspieszenie od 0 do 50km/h zajmuje 2,5 s, co daje niesamowite wrażenia z jazdy.

Model KONCEPCYJNY CFMOTO Off-Road: CFORCE X

CFORCE X prezentuje charakterystyczne cechy designu, w tym pierwsze spojrzenie na nowy projekt przodu, które pojawią się w nadchodzących modelach. Model wygląda imponująco dzięki nowemu dynamicznemu oświetleniu RIDEVISION LED i nowemu projektowi tyłu z wysoko umieszczoną podwójną rurą wydechową.

CFMOTO pokazało szereg zróżnicowanych modeli. Wyraźnie widać, że CFMOTO nadal z zaangażowaniem tworzy pojazdy zasilane tradycyjnymi paliwami, a przy tym wykazuje determinację i ambicję w zakresie strategii przechodzenia na zasilanie elektryczne i wykorzystanie danych.

KONTAKT: Qixing Lu, kierownik ds. PR na świecie i mediów, e-mail: [email protected]

