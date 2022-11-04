CGTN: Китай стремится к улучшению деловой среды с более высоким уровнем открытости

ПЕКИН, 4 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), которая пройдет 5–10 ноября в Шанхае, соберет среди своих участников крупнейшие компании со всего мира.

По данным Бюро CIIE и Главного таможенного управления, в этом мероприятии примут участие более 280 из 500 ведущих предприятий и отраслевых гигантов, из которых почти 90% вернутся с прошлого года.

С 2018 года эта ежегодная ярмарка служит открытым каналом для международных инвестиций и закупок в рамках стремления Китая открыть свой рынок для всего мира.

В докладе, представленном 20-му Всекитайскому съезду КПК, подчеркивается важность «содействия высококачественному повышению открытости» и отмечается, что Китай должен «неуклонно расширять институциональную открытость в отношении правил, нормативных положений, управления и стандартов».

По данным Министерства торговли Китая, на четырех предыдущих выставках CIIE экспоненты представили более 1500 новых продуктов, технологий и услуг и заключили предварительные сделки на сумму более 270 млрд долл. США.

Многие высокотехнологичные продукты будут представлены впервые, включая разработанный компанией Tesla робот-гуманоид Optimus, в котором применяется мощная технология компьютерного зрения, совместимая с автомобилями, а также фоточувствительные 3D-принтеры для печати смолой, выпускаемые компанией Evonik Industries AG, которые подходят для изготовления жестких и ударопрочных материалов.

Бурно развивающийся потребительский рынок

CIIE открывает компаниям по всему миру возможности для выхода на китайский рынок, который быстро растет в результате повышения доходов и покупательной способности китайских потребителей.

По официальным данным, в 2021 году ВВП Китая на душу населения вырос примерно до 81 000 юаней (11 203 долл.), а располагаемый доход на душу населения более чем удвоился по сравнению с 2012 годом.

В то же время все больше людей переходят в категорию людей со средним уровнем дохода: в 2022 году их насчитывалось более 400 миллионов человек по сравнению со 100 миллионами человек десять лет назад.

Растущая покупательная способность указывает на потенциал китайского рынка, к которому могут получить доступ компании, будь то крупные транснациональные корпорации или небольшие стартапы.

Объем торговли товарами и услугами Китая увеличился с 4,4 трлн долл. в 2012 году до 6,9 трлн долл. в 2021 году, позволив стране занять первое место в мире по этому показателю.

За тот же период фактическое использование иностранных инвестиций Китаем увеличилось почти на 63%. Согласно официальным данным, с участием прямых иностранных инвестиций было основано более 47 тысяч предприятий (за исключением банковского дела, ценных бумаг и страхования) — на 23,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Оптимизация деловой среды

За последние несколько лет Китаю удалось улучшить свою деловую среду за счет совершенствования регулирования рынка. В докладе Всемирного банка за 2020 год, посвященном простоте ведения бизнеса, Китай занял 31-е место из 190 стран и регионов по сравнению с 78-м местом в 2018 году.

В 2019 году Китай опубликовал постановление об оптимизации деловой среды — первый официальный документ, разъясняющий взаимосвязь между защитой прав интеллектуальной собственности и деловой средой.

В соответствии с этим нормативным актом защищаются интересы китайских инвесторов и рыночных организаций, при этом иностранные физические и юридические лица также могут получить действительный патент или товарный знак от административных органов Китая по интеллектуальной собственности при условии соблюдения норм законодательства об интеллектуальной собственности.

В 2021 году шесть экономически развитых городов были выбраны для того, чтобы взять на себя ведущую роль в создании международного центра потребления. Кроме того, в 2022 году правительство выпустило новые руководящие принципы для снижения нагрузки на малые предприятия и защиты законных прав рыночных субъектов.

Обеспечение открытости с высокими стандартами

С момента принятия в 2020 году закона об иностранных инвестициях Китай принял меры по стимулированию иностранных инвестиций и содействию открытости на более высоком уровне, включая облегчение доступа к рынкам для торговли услугами и инвестиций и увеличение доли торговли товарами с нулевыми тарифами.

На сегодняшний день Китай подписал 19 соглашений о свободной торговле с 26 странами и регионами, а объем торговли между Китаем и его партнерами по свободной торговле, по официальным данным, достиг около 35% от общего объема внешней торговли страны.

Еще в 2017 году Китай представил свой первый список ограничений для иностранных инвестиций — документ, уточняющий отрасли, в которых запрещены или ограничены частные инвестиции.

В последнем варианте этого списка ограничений, опубликованном в 2021 году, число ограничительных мер сократилось с 33 до 31, а в зонах свободной торговли — с 30 до 27. Сокращенный список — это одно из проявлений усилий Китая по содействию более высокой степени открытости в целях привлечения иностранных инвестиций.

«За последнее десятилетие Китай в полной мере использовал внутренние и зарубежные рынки и ресурсы Китая для расширения своего внешнеторгового и экономического сотрудничества … и создания новой парадигмы открытости для внешнего мира», — заявил в комментариях для CGTN заместитель председателя Китайского совета по содействию международной торговле Чэнь Цзяньань (Chen Jian'an).

Он добавил, что проведение крупных выставок, таких как CIIE, демонстрирует стремление Китая открыть свой рынок для всего мира.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-03/CGTN-China-embraces-better-business-environment-with-higher-standard-opening-up-1eEWZKjTi7e/index.html

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SOURCE CGTN